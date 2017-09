Alvorlig sårbarhed i populære fitness-armbånd: Dybt personlige data kunne opsnappes

Sikkerhedseksperter har fundet en alvorlig sårbarhed i Fitbit-produkterne, der potentielt kunne give uvedkommende adgang til de dybt personlige data, som armbåndet registrerer om brugeren.

De moderne fitness-armbånd rummer et væld af sensorer, der opsamler data om alt fra brugerens søvnrytme til pulsen, fitness-aktiviteter og antal skridt i denne uge.Nu har sikkerhedsforskere fra universitetet i Edinburg dog opdaget en alvorlig sårbarhed i det populære Fitbit-produkter.Sårbarheden betyder, at uvedkommende potentielt kan få adgang til data, der udveksles mellem armbåndet og Fitbits servere.Det skriver britiske V3 og The Daily Telegraph.Universitetsfolkene har fundet ud af, at det er muligt at opsnappe data fra Fitbit One og Fitbit Flex, når de sendes til serverne for nærmere analyser.Det har været muligt, selvom Fitbit krypterer dataene, skriver V3. Samtidig fortæller mediet dog, at Fitbit nu har opdateret sin software, så hullet er lukket."Vores arbejde demonstrerer, at sikker og privacy, der er implementeret i populære bærbare enheder, fortsat halter bagefter den hastighed, som moderne teknologi udvikles med,” udtaler Paul Patras fra universitet ifølge The Daily Telegraph.Han roser dog samtidig, at Fitbit har været så hurtig til at få lukket hullet. Selv forklarer fitness-virksomheden, at der over de kommende dage vil blive udrullet opdateringer, der forbedrer sikkerheden - og at krypteringen også bliver forbedret i den forbindelse.