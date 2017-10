Jysk kommune havde store drømme om førerløse busser, men nu trækkes stikket efter løbsk millionregning

Vesthimmerlands Kommune havde store drømme om, at førerløse busser snart skulle drøne rundt på kommunens veje. Men nu har borgmesteren trukket stikket.

"I starten kommer de til at køre mellem 10 og 20 kilometer i timen. Det er lige præcis nok til, at vi har et "proof of concept", men det er stadigvæk uacceptabelt langsomt. Det er jeg naturligvis lidt forbitret over."

I Vesthimmerlands Kommune har de gennem flere år turneret med budskabet om, at kommunen snart vil sætte førerløse busser i drift.Men de planer bliver nu skrottet. Det meddeler borgmester i Vesthimmerlands Kommune Knud Kristensen (V) ifølge DR.dk Knud Kristensen forklarer til DR, at kommunen i første omgang blev stillet i udsigt, at projektet vil kunne muliggøres for “få tusinde kroner”, men det beløb er efterfølgende vokset til tre millioner kroner.“Det er i overkanten af det, vi kan forsvare,” siger borgmesteren til DR.Projektet i Vesthimmerland har været ramt af flere forsinkelser.I første omgang forlød det, at busserne ville blive taget i brug i september 2016. Efterfølgende blev det fortalt, at busserne først vil være klar i sommeren i 2017.Projektet har blandt andet været udfordret af, at dansk lov indtil for nylig kun tillod selvkørende biler på vejene, hvis der sad en fysisk person i førersædet. Det var ikke muligt med de busser, som de planlagde at anvende i Vesthimmerland.Derudover har det også været en udfordring for kommunen, at busserne i første omgang kun ville være i stand til at transportere passagerne med relativt lave hastigheder."I starten vil de køre mellem 10 og 20 kilometer i timen. Det er lige præcis nok til, at vi har et "proof of concept", men det er stadig uacceptabelt langsomt. Det er jeg naturligvis lidt forbitret over, fordi de skal selvfølgelig op i fart. Ellers giver det ikke mening", sagde Henrik Schärfe, der står i spidsen for projektet og er direktør for teknologi-fonden Autonomous, til Computerworld tidligere på året Vesthimmerlands Kommune består af en del mindre byer, der er adskilt af relativt store afstande.Det var oprindeligt planen, at de førerløse busser skulle bruges til at fragte kommunens ansatte rundt mellem byerne. Det kunne eksempelvis være SOSU-hjælpere, der således fik mulighed for at føre journaler og løse andre opgaver under transporten.