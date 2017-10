Morgen-briefing: Den et år gamle iPhone 7 sælger bedre end den spritnye iPhone 8 / Trifork satser stort på danskudviklet app til test af sædkvalitet / Google når nye rekorder med kunstig intelligens

Godmorgen fra Computerworld. Her er torsdagens hurtige overblik over de vigtigste it-nyheder.Tal fra amerikanske teleselskaber bekræfter nu det, mange har forudset: De nye iPhones mangler afgørende forbedringer i forhold til forgængerne, så de et år gamle iPhones sælger bedre, end de helt nye modeller.Det skriver Finans med Reuters som kilde.Tallene er indsamlet af KeyBanc Capital Markets en måneds tid efter, de nye iPhone 8-modeller kom i handlen 22. september.“Mange af dem, der har svaret, antyder, at en betydende del af kunderne køber iPhone 7 i stedet for den nye iPhone 8, fordi der mangler betydende forbedringer i den nye telefon,” sigerr KeyBanc-analytiker John Vinh.Muligvis betyder det også noget, at iPhone 7-modellerne er blevet sat ned i pris i forbindelse med lanceringen af de nye modeller.Selskabet bag Mobilepay-appen Trifork satser kraftigt på, at en ny, danskudviklet app til test af mænds sædkvalitet bliver en succes, skriver Børsen.Appen og det tilhørende testsæt koster under 1.000 kroner og kan teste sædkvaliteten med stor nøjagtighed. Selskabet bag hedder Exseed Health, og Trifork ejer 49 procent af det.Selskabet satser globalt, men i første omgang fokuserer Exseed Health på Europa og Nordamerika, hvor der ifølge lederen af selskabet Morten Ulsted er omkring 8,5 millioner infertile mænd.Salget skal ske via firmaets eget site. Desuden skal en crowdfundingkampagne sætte gang i det internationale salg. Exseed Health forhandler ifølge Børsen også med Amazon om at blive en del af det såkaldte Launchpad-program, som kan give salget et boost.Google har skruet en computer sammen, som ved hjælp af kunstig intelligens og på egen hånd blev verdens bedste Go-spiller på bare tre dage, skriver Finans med The Guardian som kilde.Go-spillet er betydeligt mere komplekst end skak, og indtil for få år siden kunne computere kun nå samme nieveau som Go-amatører.Maskinen og teknologien handler først og fremmest om at udvikle kunstig intelligens, som selv kan finde løsninger på mere løst formulerede opgaver uden at være tynget af menneskelige begrænsninger og tidligere erfaringer - den helt store udfordring for kunstig intelligens.