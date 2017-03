Børn og unge ved chokerende lidt om cybercrime: Derfor må sikkerhedsbranchen på banen

Klumme: Gennemsnitsalderen for en it-kriminel er 17 år, og der bliver stadig flere af dem. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, og it-sikkerhedsbranchen har et ansvar.

Kriminaliteten falder på alle fronter med undtagelse af én ifølge Rigspolitiet: Cyberkriminalitet.Samtidig falder den gennemsnitlige alder for cyberkriminelle til blot 17 år, ifølge National Crime Agency i Storbritannien - et fald fra 24 år på bare 12 måneder.Det er bekymrende, at de yngre generationers involvering i cyberkriminalitet stiger så voldsomt. Som samfund bliver vi nødt til at anerkende problemet.Der er som sådan intet nyt i, at teenagere gør oprør og prøver grænser af.Det nye er, at de uforvarende risikerer at involvere sig i de alvorlige trusler og farer, der lurer i det digitale univers. Offentlighedens bevidsthed om og forståelse af online adfærd blandt børn og unge er derfor afgørende for at forhindre, at de unge bliver nemme ofre for it-kriminalitet eller selv begår it-kriminalitet bevidst eller ubevidst.I mit virke inden for it-sikkerhedsbranchen er jeg ofte ude på landets skoler for at lære børn om cyberkriminalitet. Dels hvordan man beskytter sig mod svindel og kriminalitet online, dels for at tydeliggøre over for børnene, hvornår grænserne er overskredet.Det er chokerende, at der stadigvæk er så mange børn og unge, der ikke ved, at eksempelvis digital mobning er ulovligt eller at tilgå andres e-mailkonti er en kriminel handling.Der er to scenarier, jeg ofte oplever blandt børn og unge.For det første er der mange unge, som gør noget ulovligt uden at tænke over det. Her tænker jeg på ulovlig streaming eller download af filer, som man ikke har ret til.For det andet er der en lille gruppe unge, som begynder at bevæge sig over grænsen for det decideret kriminelle. Der er blandt andet en række eksempler på hændelser, hvor unge deler filer med andre på ulovlig vis, igangsætter DDoS-angreb for at få udsat en skriftlig eksamen eller udfører et ransomware-angreb for at skaffe sig lidt ekstra lommepenge.Det er blevet skræmmende let for teenagere at finde vej til internettets mørkeste afkroge. Både værktøjer til online svindel og hacking og cyberkriminelles diskussionsgrupper er ofte åbne og frit tilgængelige for offentligheden.Derfor kan unge, som eksperimenterer eller prøver at skaffe nemme penge online, alt for let ende de forkerte steder på nettet, og deres adfærd kan blive fanget i en nedadgående spiral.Vi har et ansvar i it-sikkerhedsbranchen for at oplyse om grænserne for cyberkriminalitet.- Vi skal lære børn og unge, at it-sikkerhed er en reel trussel, og hvordan man identificerer forsøg på svindel eller sikkerhedsbrud, så de er klædt på til at modstå den stigende it-kriminalitet.- Vi skal lære dem, at selv de hackermuligheder, der kan opfattes som uskyldige drengestreger, er strafbare og kan medføre store bøder, en plettet straffeattest eller endda fængselstraf.- Vi skal som branche være med til at udbrede forståelsen for, hvad konsekvenserne for negativ onlineadfærd er.- Vi skal lære forældre landet over at tage ansvar og overføre de gode normer for opdragelse og læring fra den virkelige verden til den digitale verden, så fremtidens generationer lærer at navigere i en mere digital virkelighed.I den virkelige verden lærer vi vores børn at se sig for i gadebilledet, lade være med at snakke med fremmede og opføre sig ordentligt.Men når vi overfører opdragelsen til online universet, er der ikke den samme støtte og vejledning. Langt fra. Og det bidrager til en manglende forståelse for online trusler og konsekvenser af negativ adfærd på nettet.Det er vigtigt, at forældre og lærere landet over bliver gjort ordentligt opmærksomme på problemet og kan identificere de potentielle faresignaler, så de unges involvering i cyberkriminalitet forhindres, og så de kan bruge deres it-færdigheder på en positiv måde i fremtiden.