Kan du huske dem? Spilheltene fra de tidlige 00'ere der tog verden med storm

Computerspil var 00'erne var med til at definere en tid og en hel generation. Vi tager et nostalgisk kig tilbage i tiden på nogle af vor tids største spilhelte.

Jack & Daxter

Ratchet and Clank

Hitman

Splinter Cell

Devil May Cry

God of War

Halo

Max Payne

Der er et eller andet fascinerende ved 00'ernes spilhelte. Karaktergalleriet var endnu ikke udpenslet til den størrelse vi ser i dag, og man gik stadig og citerede Duke Nukem i dagligdagen (eller var det bare mig?). Her hylder vi nogle af de største, mærkeligste, mest specielle - og ikke mindst farverige - helte, der har prydet alskens spil i årtusindskiftets første år.Da kalenderen viste 2000 begyndte vi alle at indse, at fremtiden pludselig var ankommet. Det mytiske årtusindskifte - der fejlagtigt blev spået at terrorisere vores systemer med den berygtede Y2K-bug - rullede pludselig ind i bevidstheden. I gaming-verdenen var det begyndelsen på en helt ny æra, mens virkeligheden måtte affinde sig med, at biler endnu var bundet til at køre på jorden.Sony stod klar med deres fantastiske PlayStation 2, der slog rekorder på stribe på daværende tidspunkt, og Microsoft havde endelig besluttet at tage en bid af konsol-kagen med deres første Xbox. Sega trak sig endegyldigt ud af konsolkrigen, mens Nintendo var på banen med den teknisk undervældende GameCube, der trods sløv hardware, producerede masser af solid underholdning.På alle fronter var gaming i rivende udvikling, og det påvirkede selvfølgelig også de karakterer, der blev bragt på banen. Alt efter hvilken konsol man havde, var der forskellige maskotter og genkendelige ansigter, og det er disse personligheder der dukkede frem i takt med spilmediets udvikling, som vi vælger at hylde nu.Vi lægger ud med et af Sonys bedst genkendelige duo'er:Kendt fra: Jak and Dexter: The Precursor Legacy - PS2Den ene var stum og den anden snakkede som et vandfald. Det umage makkerpar i Jak and Daxter var på én gang både anderledes og vanvittig sjov.Det første spil i den efterhånden ikoniske serie var en underholdende platformer, der bragte farverige baner, opfindsomme områder og herlige karakterer til PlayStation 2, og de to helte blev på ingen tid et fænomen.Og inden I spørger; ja, Jak II er mit yndlingsspil nogensinde. Hands down.Kendt fra: Ratchet and Clank - PS2Endnu et makkerpar fra de tidlige PS2 dage. Insomniac er udviklerholdet bag de to lejesvende fra rummet, der drog på fantastiske eventyr med vanvittige våben og gennemtænkte platform-baner. De overtog lidt rampelyset fra Jak and Daxter med deres fremtids-fokuserede indhold, og det blev da også en serie der slog sig fast som et af de bedste på tværs af PlayStation generationerne.Ratchet var - modsat Jak - en kæk type med gode replikker der blev bakket op af den kloge og sommetider bedrevidende Clank.Kendt fra: Hitman 2: Silent Assassin - PS2/Xbox/PCDer er noget ved Agent 47 der får stoltheden frem i ethvert dansk gamerhjerte. Vi kan takke IO Interactive for at have skabt så ikonisk en figur, at der er lavet utallige spil med ham i front, samt film og mere.Den skaldede lejemorder gjorde sig for alvor bemærket i sin anden fremtræden i "Silent Assassin", hvor de åbne baner lagde op til noget af det bedste stealth man længe havde set.Kendt fra: Tom Clancy's Splinter Cell - PS2/XboxEndnu et stealth-ikon. Splinter Cell var virkelighedstro og fængende, med en historie der bragte dig til alle verdens hjørner. Vi var alle fascineret af serien ‘24' i fjernsynet, og der var nogle paralleller der kunne drages til kontakten med de overordnede, den "usynlige" fjende og der højdramatiske situationer.Her handlede det dog bare mindre om at skyde, og mere om at skjule sig i mørket og benytte sig af de ekstremt kreative gadgets.Kendt fra: Devil May Cry - PS2Det kan godt være, at Devil May Cry ikke blev den ikoniske spilserie som Capcom håbede, men det affødte alligevel en serie af højkvalitets-hack and slash der stadig holder den dag i dag (bare glem den seneste udgivelse. Seriøst).Det oprindelige Devil May Cry udkom i 2001 i forbindelse med lanceringen af PS2, og den hvidhårede Dante blev øjeblikkeligt til platformens første action-stjerne. Vilde combo-moves og hårdtslående våben skulle gøre det af med horder af dæmoner, og ingen gjorde det bedre end Dante.Kendt fra: God of War - PS2Vel nok en af de mest genkendelige spilhelte på Sonys klassiske PS2, med sin røde krigsmaling og kæde-sværd. Kratos er et eksempel på en figur der måske ikke ser ud af så meget forhold til sine fjender, men gang på gang smadrer det ene mytologiske væsen efter det andet.Sprød grafik, solid styring og flotte lokaliteter i det gamle grækenland var hvad God of War bød på, og wow, hvor var det godt.Kendt fra: Halo: Combat Evolved - Xbox/PCHvor i al verden skal man begynde, når man taler om Master Chief?Det er nærmestpå Xbox, og havde man aldrig haft spillet som ekslusiv udgivelse på Windows og Xbox, så havde Microsofts konsoleventyr måske aldrig taget fart.Master Chiefs første eventyr i Combat Evolved var en milepæl i FPS-verdenen, og de syngende melodier og den gåsehudsfremkaldende intro-melodi sidder stadig fast i underbevidstheden.Master Chief bør stå som et eksempel på ordet, når man slår op i en ordborg.Kendt fra: Max Payne - PCEn ægte badass, der egenhændigt bragte bullet-time og slow-mo actionsekvenser med pistoler til gaming.Den dystre Max var et eksempel på en anti-helt, der ikke lagde skjul på sine dæmoner og indre konflikter, modsat de farverige hovedrolleindehavere på denne liste.Der var ikke meget der kunne måle sig med historiefortællingen og den hårdtslående action på daværende tidspunkt, og Max Payne slog sig hurtigt fast som et ikon i spilverdenen. Hans tur i rampelyset er måske så småt sluttet, men sikke en storhedstid han nød.Har vi glemt nogle karakterer? Smid en kommentar forneden!