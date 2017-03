Forårets Fristelser: Fem af de vildeste spil du skal holde øje med

Vi har her samlet fem udgivelser i foråret der er værd at holde øje med, og forhåbentlig vil leve op til forventningerne hen ad vejen.

2017 har fået en god start på året i spilmæssig forstand.



Der er pragtudgivelser stort set hver eneste måned, og man bliver storforkælet allerede nu, med den nye konsol fra Nintendo, og et lineup af solid underholdning på vej.



Vi har her samlet fem udgivelser i foråret der er værd at holde øje med, og forhåbentlig vil leve op til forventningerne hen ad vejen.

Nok den bedste undskyldning for at købe en Switch allerede nu.Den nye konsol har ikke just det bedste lineup af launch-titler, men Links seneste eventyr leverer på episk vis.Nintendo har nemlig ikke bare udgivet en efterfølger, men i stedet gentænkt serien og hvad man kan levere på fornyende vis. Er man ikke bekendt med The Legend of Zelda, så kan man roligt kaste sig ud i Breath of the Wild - der er nemlig kælet for detaljerne for nye spillere såvel som kendere af de fantastiske eventyr i Hyrule og omegn.Et ambitiøst projekt, der bestemt har leveret varen på ekstremt flot vis.

Ghost Recon: Wildlands

Vi har dækket den lukkede beta (LINK HER), og sidenhen spillet den åbne der kørte i sidste weekend.



Dommen er så småt ved at være klar; Vi har at gøre med en mesterlig co-op shooter, der bedst nydes i selskab med venner. Der er bare noget helt specielt over spillet, og selvom der stadig er fejl og mangler, så kan man ikke andet end at trække på smilebåndet når samarbejdet bare klikker.



Det er utroligt flot, med en lydside der er kræs for selv den mest kritiske audiofil. Sidder man dog uden mulighed for at gå online med en flok venner, så findes der bedre alternativer på markedet.





Udviklerholdet hos BioWare vender stærkt tilbage med et nyt kapitel i Mass Effect serien, der tager dig med til Andromeda-galaksen i starten af det 22. århundrede.Det er efterhånden en rum tid siden, at Mass Effect 3 ramte hylderne, så fans af den anmelderroste serie må nok være noget så spændte over denne kommende udgivelse, der efter sigende sætter større fokus på udforskning af omgivelserne.For alle andre, der måske endnu har til gode at stifte bekendtskab med Commander Shepards eventyr, er Andromeda helt sikkert værd at tage et kig på - serien leverer nemlig noget af det ubestridt bedste historiefortælling i et action-rollespil, og i denne kommende udgivelse er det med udgangspunkt i en helt ny hovedperson.Så pak rum-jakken og spænd hjelmen; Andromeda lander nemlig den 23. marts.Storslået er nok det tætteste man kommer på at beskrive Horizon: Zero Dawn, der nok er årets største PS4-ekslusiv - indtil videre.Spillet indeholder en god blanding af fremtid møder fortid, når robot-dinosaurer skal nedlægges med primitive våben og snedige tricks.Det er udviklerne fra den anerkendte Killzone-serie (Guerilla Games) der står bag, hvilket i sig selv er et kvalitetsstempel - hvis vi glemmer deres Shellshock spil - men også en lidt anderledes oplevelse end det, man er vant til fra det hollandske studie.Horizon: Zero Dawn er et action-RPG, hvilket ikke skal forståes som værende en Skyrim-agtig oplevelse, men i stedet en mere action-fokuseret fortælling, der giver spilleren mulighed for at sætte sit eget præg på sin karakter.Bestemt et af PS4'erens bedste udgivelser til dato.Ja, nogle vil måske mene at LEGO City Undercover allerede har vist sit værd på Wii U, men spillet fortjener en plads på denne liste alene fordi, at det nu endelig udkommer på flere platforme.Spillet var lidt af en perle, men grundet de skuffende Wii U salg, så - og hørte - man ikke meget til LEGO City Undercover, der ellers leverede sjovt gameplay, endnu sjovere dialoger, og en åben by at boltre sig i.Familie-venlig GTA er vist nok en meget god beskrivelse af spillet, og man skal lige sørge for, at det ikke går næsen forbi når det igen lander på butikshylderne.