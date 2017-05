Bliv klar til EU-persondataforordningen: Ministerium klar med længe ventet dansk vejledning til den nye EU-lov

Justitsministeriet er efter en måneds forsinkelse klar med den store vejledning til EU's kommende persondataforordning, der kommer til at få konsekvenser for alle danske virksomheder. Se vejledningen her.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Yousee og TDC Group Opstartstankegang og en helt ny flad struktur præger YouSees nye digitale setup Kort fra idé til handling og kunden i centrum er kodeord, der samler det digitale ansvar ét sted i det, YouSee kalder Digital Warehouse. | Læs mere

Betænkningen giver svar på en lang række spørgsmål og vil samtidig danne grundlag for det videre arbejde med lovforslag og vejledninger. Der vil således i den kommende tid blive udsendt en række vejledninger om forståelsen af forordningen," lyder det fra Justitsministeriet.

Justitsministeriet, Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen er omsider klar med den længe ventede kæmpevejledning til hvordan den kommende EU-persondataforordning skal fortolkes i forhold til dansk lov.Betænkningen er på 1.300 sider, og den kommer til at danne grundlag for Folketingets kommende lovarbejde om persondataforordningen.Det forventes, at der vil blive fremsat lovforslag i oktober 2017, samt at al lovgivning er på plads i løbet af første kvartal 2018 - blot få måneder før den for mange virksomheder meget omfattende forordning træder i kraft.Det betyder, at betænkningen reelt bliver den støttepæl, som organisationer og virksomheder vil læne sig op ad, når de skal fastlægge kursen for implementeringen.Persondataforordningen bliver som udgangspunkt indført direkte i dansk lov 25. maj 2018, men forskellige tilretninger til særlige danske forhold er nødvendige.Det var ellers oprindeligt EU's ide, at forordningen skulle implementeres over alt i Europa bogstav for bogstav, men det har vist sig umuligt, da loven har indvirkning på mange særregler i de forskellige lande.Herhjemme er der mere end 50 områder i EU-forordningen, hvor der er juridisk plads til fortolkning af reglerne, og det er blandt andet disse områder, som Justitsministeriet vil have en afklaring på.Derfor arbejdes der for tiden på højtryk i de forskellige lande, hvor godt et år til forberedelse, politisk behandling og beslutning er meget kort tid.Blandt it-ansvarlige i organisationer i Danmark ventes der således utålmodigt på vejledningen, som altså skal klarlægge de danske regler og fortolkningen af dem, så virksomhederne har en klar ide om, hvordan de skal gribe opgaven an.Den meget stramme tidsplan har tidligere vakt opmærksomhed, i det virksomheder og organisationer har været nødt til at igangsætte arbejdet meget tidligere, da persondataforordningen i mange tilfælde har store implikationer på organisationernes it-struktur og arbejdsprocesser.Det har den store it-virksomhed BEC kritiseret.Det kan du læse mere om her:Et andet eksempel er den danske virksomhed Unik Systemdesign, der er godt frustreret over de manglende danske retnings-anvisninger.