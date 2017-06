Derfor køber GlobalConnect konkurrenten Nianet: Går benhårdt efter at ramme TDC

Interview: GlobalConnects opkøb af Nianet skal ruste det nye, større selskab til at stå langt stærkere i konkurrencen med TDC, siger GlobalConnect-direktør Christian Holm Christensen.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser Tager virksomheden ikke hackertruslen alvorligt, kan det koste dyrt Hvis du vil forebygge, at din virksomhed udsættes for de værste og dyreste hackerangreb, giver denne artikel løsningen på tidens største it udfordring | Læs mere

“Vi kan se, at Nianet er i et helt andet kundesegment, end vi er. Det er SME-markedet og public. Det er kundesegmenter, vi i GlobalConnect ikke har beskæftiget os med, så Nianet vil komplementere os rigtig godt."

Christian Holm Christensen er administrerende direktør i GlobalConnect, der nu står til at overtage Nianet.

“Det er i høj grad kompetencerne, vi er ude efter, og det er vigtigt at understrege, at det her er en vækstcase for os.”

“Det her er noget, vi også har forsøgt at få igennem under tidligere ejerforhold, men det er først nu, at vi har fået kapitalen til det."

Indtil nu har de to danske selskaber GlobalConnect og Nianet hver især ejet egne fibernet og datacentre og leveret bredbånd, hosting, cloud-services og andre ydelser på den platform.Med dagens udmelding om, at GlobalConnect køber Nianet, bliver der skabt én langt større spiller, der vil stå markant bedre i konkurrencen med ikke mindst TDC.Det siger Christian Holm Christensen, administrerende direktør i GlobalConnect, til Computerworld.“Vi kan se, at Nianet er i et helt andet kundesegment, end vi er. Det er SME-markedet og public. Det er kundesegmenter, vi i GlobalConnect ikke har beskæftiget os med, så Nianet vil komplementere os rigtig godt.”“Så det er simpelthen for at kunne stå bedre i konkurrencen med TDC, der har en markedsandel på 73 procent. Det er afgørende for vores muligheder fremadrettet,” siger Christian Holm Christensen.GlobalConnect havde i det seneste årsregnskab en omsætning på 607 millioner kroner, mens Nianets omsætning var på 344 millioner kroner.Dermed vil det nye, samlede selskabet være godt på vej mod en milliard kroner i omsætning.Samtidig vil de 260 medarbejdere i GlobalConnect få 150 nye kolleger fra Nianet, og det er også den type muskler, man skal have, hvis man skal kunne klare sig i den hårde konkurrence, mener Christian Holm Christensen fra GlobalConnect.“Det er i høj grad kompetencerne, vi er ude efter, og det er vigtigt at understrege, at det her er en vækstcase for os,” siger han.“Selvfølgelig kan der være enkelte funktioner, hvor der er overlap, men vi regner med at få brug for alle folk - og formentlig også endnu flere. Det er en plan, vi meget gerne vil lave sammen med ledelsen i Nianet, men det må vi så først begynde på, når købet er godkendt.”“Men det vigtige for os er, at vi styrker os til at kunne stå bedre i konkurrencen,” siger Christian Holm Christensen.Christian Holm Christensen fortæller, at pengene til opkøbet af Nianet kommer fra kapitalfonden EQT, der i dag ejer GlobalConnect.“Vi er rigtig glade for at have EQT som ejer, for de er i en vækstcase, og de har stillet kapital til rådighed for os.”“Det her er noget, vi også har forsøgt at få igennem under tidligere ejerforhold, men det er først nu, at vi har fået kapitalen til det,” siger Christian Holm Christensen.Selvom GlobalConnect og ejerkredsen af 13 energiselskaber bag Nianet har indgået en aftale om, at GlobalConnect overtager Nianet, skal købet godkendes af myndighederne, før det kan blive en realitet."...og indtil disse foreligger, vil de to selskaber fortsætte driften som hidtil uafhængigt af hinanden og som to selvstændige virksomheder.""Parterne er enige om ikke at oplyse købesummen," lyder det i en pressemeddelelse fra selskaberne.