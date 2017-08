Dansk ekspert: Derfor får Apple Pay svært ved at få succes i Danmark

Kan Apple Pay overhovedet tilbyde noget nyt?, spørger en ekspert i betalingsløsninger, der tvivler på, at tjenesten kan få succes i Danmark.

Apples betalingsløsning, Apple Pay, får det svært på det danske marked.Det vurderer Henning N. Jensen, der er seniorkonsulent i virksomheden Pluscon, der rådgiver om betalingsløsninger.“Danskerne er ekstremt konservative, når det gælder betalingsformidling, og jeg tror, at deres loyalitet til velkendte løsninger er meget stor,” siger han.Han påpeger, at udenlandske kreditkort som eksempelvis Diners Club og American Express' traditionelt set har haft det svært på det danske marked.Derfor vurderer han også, at Apples indtog på markedet har mange lighedspunkter med American Express' fejlslagne forsøg på at komme ind på det danske privatmarked.“American Express endte med at forlade markedet igen, fordi selskabet ikke kunne tilbyde de danske forbrugere noget nyt. På samme måde har jeg svært ved at se, at Apple - udover selskabets gode ry og rygte - kan tilbyde de danske forbrugere noget, som de ikke i forvejen får med MobilePay og Nets Dankort-app,” siger han.Et af problemerne for American Express var, at antallet af transaktioner var så lavt, at det ikke var rentabelt for bankerne at udbyde American Express-kort.Det er uvist, præcist hvor store omkostninger der er forbundet med at tilbyde Apple Pay“Men det er ikke billigt at drive den slags systemer,” lyder det fra Henning N. Jensen, der tilføjer:“Derfor bliver kan denne type tjenster hurtigt blive lukket ned igen, hvis omkostningerne ikke står mål med antallet af transaktioner. Bankerne tilbyder i forvejen andre betalingsløsninger. Derfor er der tale om en alternativ omkostning, som bankerne og detailhandlen skal være villige til at absorbere, hvis de ønsker at tilbyde Apple Pay.”Amerikanske undersøgelser har tidligere vurderet, at Apple Pay indtil videre ikke har været i stand til at opnå bred udbredelse hos forbrugerne.Den amerikanske avis Wall Street Journal kunne tidligere på året fortælle, at blot 13 procent af verdens iPhone-brugere har prøvet at anvende Apple Pay (Her er det dog værd at huske på, at Apple Pay i skrivende stund kun er tilgængelig i 16 lande, red), mens blot en tredjedel af alle amerikanske butikker tilbyder Apple Pay.Henning N. Jensen mener også, at der er grund til at tvivle på, at efterspørgslen efter Apple Pay bliver stor i Danmark.“Spørgsmålet er, om det er nok, at der er tale om et Apple-produkt? Det tvivler jeg på. Min vurdering er, at der er relativ meget hype om det, der ikke er funderet i en reel efterspørgsel i markedet. Derfor tror jeg, at der er mange, der er forsigtige med at påtage sig de omkostninger, der er forbundet med at starte op,” vurderer han.