Samsung-fabrik sat i brand af kasserede Galaxy Note 7-batterier

Defekte lithium-batterier menes at være årsagen til en brand hos Samsungs batterileverandør. Over brandfolk har været tilkaldt for at slukke branden.

Annonce:



Annonce:

Skandalen om Samsungs defekte batterier i selskabets ellers meget roste Galaxy Note 7-telefoner ser ud til at rulle videre.Senest har kasserede mobilbatterier afstedkommet en brand på en produktionsfabrik i den nordkinesiske provins Tianjin, som fik 110 brandfolk til pumperne på 19 udkommanderede brandbiler.Branden brød ud onsdag morgen hos batterileverandøren og datterselskabet Samsung SDI, og den er under kontrol nu, rapporterer Reuters Samsung oplyser til Reuters, at ingen personer kom til skade under branden, ligesom selskabet fortæller, at det meste af fabrikken ikke har været berørt af ilden.De lokale brandmyndigheder fortæller, at branden startede i et område, hvor de kasserede lithium-batterier blev opbevaret sammen med halvfærdige produkter.Tidligere har Samsung peget på netop Samsung SDI-fabrikken i Tianjin samt underleverandøren China's Amperex Technology som værende skyld i, at batterierne i selskabets toptelefon i flere tilfælde antændte.Du kan se mere om Samsungs teknikske forklaringer for de brandfarlige batterier her: Samsungs video om eksplosionsfarlig mobiltelefon Hele miseren omkring de brand- og eksplosionsfarlige batterier menes at have kostet Samsung op mod 37 milliarder kroner på toplinjen.Det kan du læse mere om her: Farlige batterier i Samsungs top-smartphone kan komme til at koste kassen Udover produktionen af Galaxy Note 7-batterierne skal Samsung SDI-datterselskabet også stå for produktionen af mobilgigantens batterier til den kommende flagskibstelefon Galaxy S8.Produktionen af disse batterier er allerede gået i gang, og det forventes, at Samsungs Galaxy S8-telefon debuterer til foråret.Du kan læse mere om her: Informationer og billeder lækket: Her er alt vi ved om den kommende Samsung Galaxy S8