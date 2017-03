Pas på denne type "uskyldige" vedhæftede filer: Narrer dit antivirusprogram - og sender din maskine i malware-fælden

Pas på, hvis du modtager en mail med et dokument, der meddeler, at du lige skal aktivere makroer...

De it-kriminelle har held til at slippe forbi ofrenes antivirus- og spamløsninger ved hjælp af en udspekuleret angrebsmetode. Tilsyneladende uskyldige dokumenter indeholder en makro, der sætter gang i kommandoer, som du for alt i verden ønsker at undgå.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Tre nemme måder at søge it-job på Danske virksomheder leder med lys og lygte efter it-folk, og de søger ofte i vores CV-database for at finde nye medarbejdere. | Læs mere

En mail dumper ind i indbakken. Den indeholder en vedhæftet Word-fil.Antivirus-løsningen melder ikke om nogen fare, da dokumentet ikke indeholder malware.Problemet er bare, at dokumentet indeholder en såkaldt makro, som brugeren risikerer at komme til at aktivere.Hvis det sker, sættes der gang i en kommando, der kan sende mail-modtageren ind i et sandt malware-mareridt.Denne type makro-baserede angreb er ikke et nyt fænomen, men alligevel et stigende problem, fremgår det af sikkerhedsfirmaet Malwarebytes' årsrapport om sikkerhedstrusler i 2016 Der kan i princippet være tale om mange forskellige typer af vedhæftede filer, men Microsofts produkter er som altid populære hos de it-kriminelle på grund af den massive udbredelse."De fleste ondsindede Office-dokumenter er ikke engang zippede (som en zip-fil, red.), og alligevel slipper de forbi spam-filtre," forklarer Malwarebytes."Disse filer bliver sværere at opfange på grund af ligheden med lovlige Office-dokumenter, fordi dokumenterne i sig selv ikke indeholder malwaren, men i stedet makroer, der så downloader og eksekverer malwaren."De it-kriminelles udfordring ved denne type angreb er, at makroerne ikke eksekveres, blot fordi ofret åbner dokumentet - derimod skal ofret lokkes til selv at aktivere makroen.En typisk taktik vil derfor være eksempelvis at sende en "jobansøgning" til en virksomhed.Når så HR-afdelingen forsøger at åbne dokumentet og får en melding om, at det er nødvendigt at aktivere makroer, er paraderne måske sænket nok til, at det rent faktisk sker.Vi har eksempelvis tidligere skrevet om ransomwaren GoldenEye , hvor det var en jobansøgning, der blev anvendt til angrebet.I den pågældende angrebsbølge var der tale om en Excel-fil med ondsindede makroer."Den indeholder et billede af en blomst med ordet "Loading..." under og en besked på tysk om, at ofret bedes slå indhold til, så makroerne kan afvikles.""Når en bruger klikker "Enable Content", afvikles koden i makroen og sætter gang i krypteringen af filerne, hvorefter ofret nægtes adgang til sine filer," lød det fra sikkerhedsselskabet Check Point i en analyse af GoldenEye.For blot få uger siden så vi også et makro-baseret angreb rettet mod Mac-brugerne, og det var i form af et Word-dokument.Her til højre ses også et eksempel (via Malwarebytes) på et Word-dokument med en ondsindet makro.Malwarebytes skriver i sin rapport, at de it-kriminelle med deres makro-baserede angreb typisk går efter virksomhederne.Derfor har mange af de tilsyneladende uskyldige vedhæftede filer også karakter af en faktura, en kontrakt eller et cv fra en jobansøger."I løbet af årene har vi kun observeret én sandhed om udvikling og distribuering i malware-verdenen, og det er distribuering via email," lyder det fra Malwarebytes.Selvom der har været et svingende aktivitetsniveau med denne type angreb fra de it-kriminelle i 2016, mener Malwarebytes ikke, at der er nogen tvivl om tendensen."På grund af ny udvikling inden for downloading og installation af malware, der stammer fra phishingmails, og også på grund af brugen af makro-scripts i Office-dokumenter, vil denne angrebsmetode blive mere hyppig i det næste kvartal, når sæson-udsvingende ophører, og formentlig fortsætte med et stabilt niveau i 2017."Det er heldigvis relativt nemt at beskytte sig mod de makro-baserede angreb.Hvis man har slået makroer fra i eksempelvis Word eller Excel, er man som udgangspunkt beskyttet mod denne type angreb.Samtidig er det generelt en god idé at holde øje med, hvad man aktiverer via eksempelvis en Word- eller Excel-fil.Og så anbefales det naturligvis altid have opdateret antivirus-software og et solidt spam-filter på maskinen.