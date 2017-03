Martin Exner fra Coding Pirates vinder IT-Prisen 2017: "En enestående indsats for at børn og unge bliver kreative og innovative skabere"

(Foto: Dan Jensen)

Formand og stifter af Coding Pirates, Martin Exner, har netop vundet IT-Prisen. Det er blot den seneste succes for den fremadstormende organisation, som lærer børn mellem 7 og 17 år om it og teknologi.

IT-Prisen er siden 1991 blevet givet til følgende personer:



1991: Michael Mathiesen, stifter 2M Invest.

1992: Claus Erik Christoffersen, Ole Lading, Knud Arne Nielsen, Tom Hertz (stiftere af Dansk Data Elektronik A/S).

1993: Lars Kolind, adm. dir. Oticon.

1994: Jesper Balser, stifter af Navision.

1995: Frank Jensen, it- og forskningsminister.

1996: Mads Bryde Andersen, professor, dr. jur., Københavns Universitet.

1997: Erik og Preben Damgaard, stiftere af Damgaard Data.

1998: Hermann Weidemann, kommunaldirektør Næstved Kommune.

1999: Allan Fischer-Madsen, adm. dir. Devoteam Fischer & Lorenz.

2000: blev ikke udddelt.

2001: Kim Østrup, underdirektør IBM.

2002: Mads Tofte, direktør IT-højskolen.

2003: blev ikke udddelt.

2004: Jakob Lyngsø, adm. direktør, IT-Branchen.

2005: Peter Wilmar Christensen, Martin Manniche og Anne Marie Cramer, Kiss Technologies.

2006: Janus Friis, medstifter af Skype.

2007: Ib Kunøe, stifter og adm. direktør, Consolidated Holdings.

2008: Thorkil Sonne, stifter, Specialisterne ApS.

2009: Dorte Toft, journalist og blogger.

2010: Erik Bonnerup, formand for Højhastighedskomitéen.

2011: Thomas Madsen-Mygdal, it-iværksætter.

2012: Lars Frelle-Petersen, digtitaliseringsstrateg, direktør for Digitaliseringsstyrelsen.

2013: Michael Seifert, CEO, Sitecore.

2014: Anders Hejlsberg, software programmør.

2015: Unity Technologies, spiludvikling.

2016: Mette Lykke, Endomondo.

2017: Martin Exner, Coding Pirates

I oktober 2013 var Coding Pirates, som lærer børn mellem 7 og 17 at arbejde med it, blot en ide hos den læreruddannede Martin Exner.I 2014 var ideen blevet til 7 lokalafdelinger. Og i dag prøver over 1.500 danske børn kræfter med 3D-print, robotter, kodning og et teknologisk kammeratskab i en af Coding Pirates mere end 50 landsdækkende lokalafdelinger.På grund af den succes og for sin store personlige indsats modtog 32-årige Martin Exner torsdag aften IT-Prisen på IT-Branchens årsmøde.IT-Prisen uddeles hvert år til en person der på særlig fremragende vis sætter fokus på den danske IT-branche og som bidrager til en positiv udvikling af IT-branchen eller dens virksomheder.Sidste år modtog Endomondo-stifter Mette Lykke prisen og tidligere modtagere tæller danske it-personligheder som Janus Friis (stifter, Skype), Mads Tofte (Rektor, IT-Universitetet) og Dorthe Toft (journalist og bla. klummeskribent her på Computerworld).Priskomitéen består af IT-Prisens stifter Computerworld, repræsenteret ved Jobindex-stifter Kaare Danielsen, og IT-Branchen, samt de to foregående års prisvindere.I sin motivation har dommerpanelet i år bidt mærke i både Martin Exners personlige indsats og den store betydningen for samfundet, som Coding Pirates har:"I år hædres vinderen for sin enestående indsats for, at kommende generationer af børn og unge ikke blot bliver forbrugere af teknologi, men kreative og innovative skabere. Dermed sår han frøet til fremtidens succesfulde opfindere, udviklere og entreprenører.""Vinderen er gået forrest og har sikret, at børn og unge fik mulighed for at udforske og udfolde deres interesse for at lege og skabe med it", fremgår det af begrundelsen.Martin Exner, som netop har prisen på Børsen i København, benyttede lejligheden til at takke foreningens mere end 700 frivillige i hele landet.Modtagelsen af IT-Prisen er blot det seneste højdepunkt i Coding Pirates korte historie.I oktober 2016 modtog foreningen knapt fire millioner kroner af Tuborg Fondet til nedbringelse af ventelister, en bedre kønsfordeling og til etableringen af et egentligt sekretariat.Coding Pirates har samtidig sammen med IT-Branchen, en række centrale medlemmer som Microsoft og SAP og Styrelsen for IT- og læring sat it i folkeskolen på skemaet med Coding Class-initiativet . Målet er, at høste erfaringer for hvordan teknologi bedst muligt anvendes i undervisningen.