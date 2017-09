Test af Samsung Note 8: Fremragende, betagende og kraftfuld smartphone - men den er altså svinedyr

Med et fremragende kamera, en vidunderlig skærm og et flot design gør Samsung med Note 8 et fremragende comeback efter sidste års Note 7-problemer

Telefonen er desuden vandafvisende. Foto: Morten Sahl Madsen

Ved siden af de to kamera-elementer sidder fingerskanneren, og den er så godt som umulig at ramme med fingeren for at låse telefonen op. Særligt som venstrehåndet er den ubrugelig. Foto: Morten Sahl Madsen

Skudt med Note 8's dualkamera. Når du tager et foto med teleoptikken og portrætfunktionen skydes der samtidig et normalt billede samtidig. Skulle portræt-delen blive dårlig, at du altid det andet billede. Foto Morten Sahl Madsen

Et almindeligt aftenfoto. Den lave blænde fanger overraskende meget lys om aftenen, men du skal holde kameraet stille. Foto: Morten Sahl Madsen

Hovedkameraet er superb til at fange farver som vinduerne på Herlev station.

Note 7 blev sidste år verdenskendt ikke for sin fremragende skærm eller sin S-pen, men for at selvantænde og blive bandlyst fra lufthavne verden over.Derfor var en egentlig efterfølger langt fra sikker, og det var forståeligt, hvis Samsung bare havde lagt Note-serien på hylden.Men Samsung Galaxy Note 8 er en realitet, og Samsung har hverken sparet på funktioner og specifikationer - og samtidig sørget for, atikke sker igen.Note 8 er et overflødighedshorn af alt, hvad Samsung overhovedet har kunnet proppe i telefonen, hvilket gør den til en af de absolut bedste smartphones, vi nogensinde har haft til test.Samsung Note 8 er et vidunderligt smukt stykke elektronik. Dens kurvede skærm glider frit ned over kanten, mødes af den sorte metalramme for så at glide over i bagsidens glasflade.Selvom telefonen er stor - iPhone 7 Plus stor - så ligger den godt i hånden grundet både bagsidens glasflade, der ikke er glat, de bløde kanter og det lange skærmformat.Cirka 83 procent af fronten består af den kontraststærke og farverige AMOLED-skærm med den høje QHD+, og det føles som at stå kun med en skærm i hånden.Skærmen stråler med farver og liv, og særligt når videoer dækker hele skærmen, ser det hammerflot ud.Samsung startede med det kantløse design på sin S8 og forfiner det på Note 8. Det føles som et stykke teknologi, der vil forme fremtidens enheder og får andre Android-telefoner som HTC U 11, Huawei P10, Nokia 8 og OnePlus 5 til at blegne og virke håbløst gammeldags.Når det så er sagt, er den store skærm ikke uden problemer. Det lange format gør det svært at benytte telefonen med én hånd. Eksempelvis er det så godt som umuligt at trække notifikationsbjælken ned uden at benytte to hænder.Ligeledes kan telefonens noget firkantede design være en smule upraktisk modsat Samsungs Galaxy S8’s mere afrundede opbygning.I bunden af telefonen finder du både en USB C-port med lynopladning og en almindelig, gammeldags minijack-port til dit headset. Af hjertet tak Samsung. Alt andet er stadig åndssvagt.Der er ingen knapper på fronten af telefonen. Kun indbyggede softwareknapper på skærmen og en trykfølsom “hjem-knap” under skærmen. Sidstnævnte fungerer nogenlunde.For at finde frem til en fingerskanner skal du om på bagsiden af telefonen ved siden af kameraet.Det er samme placering som på S8 og S8+, men mens det var upraktisk på S8 at ramme skanneren med sin finger, er det næsten umuligt at gøre på den høje Note 8.Det havde virket så meget bedre, hvis fingerskanneren var placeret midt på bagsiden af telefonen, som både LG og Huawei har praktiseret i flere år.Som alternativ finder du både ansigtsgenkendelse og irisskanner, og mens begge dele fungerer, er det langsommere end en fingerskanner. Irisskanneren skulle være lige så sikker som fingerskanneren, men ansigtsgenkendelsen snød vi med et tre år gammelt Facebook-billede på S8'eren.Inden i telefonen finder du den samme Exynosprocessor som i S8 og S8+. Faktisk er den eneste forskel på Note 8 og Samsungs anden toptelefon, at Note 8 er udstyret med 6 GB RAM mod S8’s 4 GB.Vi har dog ikke kunne mærke den store forskel mellem de to telefoner. Alt er stadig susende hurtigt, og spil, animationer, apps og andet åbnes og eksekveres prompte. Fuldstændig som på S8 og S8+.Softwaremæssigt er Note 8 også næsten identisk med S8 og S8+. Samsung er blevet bedre til software igennem årene, og du vil ikke opleve de store problemer med telefonen.Det skulle da lige være, når du rammer Bixby-knappen. Bixby er Samsungs digitale assistent, som vi har forsøgt at elske under vores testperiode, men som vi stadig ikke aner, hvad vi skal bruge til.Du kan på engelsk give korte instrukser med tale, som “Open Facebook and write a new status that says i hate mondays,” men så bliver det også skrevet på engelsk.Vi aner ikke, hvad vi skal bruge det til, og du kan hverken slå Bixby fra eller deaktivere knappen, der sidder irriterende tæt på lydstyrke-knappen.På bagsiden er der en af telefonens to reelle unikke salgspunkter: Kameraet.Samsungs S8 tager allerede fremragende fotos, men det nye dobbelte kamera på Note 8 giver helt nye muligheder.Bagsiden har to kameraer, som begge skyder 12 megapixels, og begge er optisk stabiliserede. Det er imponerende, og fotos er superflotte, ligesom de var på S8 og S8+.Det ene af de to kameraer har en bredere linse og en lav blænde på f/1.7 modsat det andet kamera, der har en teleoptik og en blænde på f/2.2. Du kan altså tage flotte aftenbilleder med masser af lys med det ene eller zoome ind på objekter i dagslys med det andet.Mest interessant er evnen til at skyde Live-Fokus, der er Samsungs navn for portrætfotos, der benytter de to kameraer til at lave en falsk sløret effekt som var det et spejlreflekskamera med en lav blænde.På iPhone 7 Plus og telefoner som Huaweis P10 eller lignende svinger resultatet ofte fra at være ganske flot til okay og over til direkte ringe og grimt, men på Note 8 ser det hammerflot ud.Tjek billedet herunder.Det er første gang, at vi for alvor er overbevist af softwarebaserede portrætter.Det der adskiller Note 8 fra alle andre telefoner på markedet er S-pennen, en medfølgende stylus-pen, som bruges til at tegne og skrive på skærmen med.Den fungerer lige så fremragende, hvis ikke bedre, som på sidste års Note 7 (rest in peace). Det føles som at tegne med en Pilot-tusch på et lidt for lille stykke papir.Du kan sende små animerede beskeder til folk, hvilket fungerer ganske godt, du kan tegne, skrive og navigere i systemet, og hvis du er fan af stylus-penne til din smartphone, er Note 8 det bedste, du kan finde på markedet.Note 8 er en fabelagtig smartphone og et overflødighedshorn af funktioner. Vi sætter især pris på den flotte skærm, det knivskarpe kamera og den brugbare S-pen.Men den slags koster, og i dette tilfælde er prisen på 7.750 kroner.Det er saftsuseme mange penge for en smartphone, og det er sammen med den direkte tåbelige fingerkanners placering og den ubrugelige Bixby-knap Note 8’s største minusser.Særligt når Samsung selv sælger Samsung Galaxy S8+, der kun har en marginalt mindre skærm, næsten de samme specifikationer, men ingen S-pen eller dobbeltkamera til knap 1.700 kroner mindre.Note 8 er en god smartphone, men de fleste vil kunne stille sig tilfredse med S8+ i stedet.