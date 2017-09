Efter salget af Plenti til TDC: Nu ulmer de kritiske røster - skabte Plenti reelt noget værdi på markedet?

Peter Mægbæk og Morten Strunge stiftede Plenti i starten af 2016. Nu er selskabet solgt til TDC.

Plenti er solgt til TDC Group for 74 millioner kroner. Den handel er det dog ikke alle, der er lige begejstrede for.

Ugens store historie på det danske telemarked har uden tvivl været, at TDC Group køber Plenti.Plenti fik dermed kun halvandet år på markedet, før selskabet - nu med 90.000 kunder i butikken - lod sig opsluge af TDC.Prisen for Plenti blev 74 millioner kroner eller omkring 822 kroner per mobilkunde, som TDC nu overtager.Det er langt fra første gang, at vi ser den forretningshistorie udfolde på det danske telemarked. Blandt andet stod Plenti-medstifter Morten Strunge også bag Onfone, som TDC købte i 2011 for omkring 300 millioner kroner.Faktisk er det en forretningsmodel, der er afprøvet med succes så mange gange, at man kan undre sig over, at det stadig kan lade sig gøre.Der har da også i dagene efter salget af Plenti til TDC været en del kritiske røster rundt omkring på nettet.De fleste anerkender det dygtige købmandsskab, som Plenti-stifterne har udført (og at der trods alt er skabt 90 arbejdspladser med Plenti), men stiller samtidig spørgsmål ved, om det i virkeligheden er sundt for markedet med denne type virksomheder?I Computerworlds debat skriver en læser blandt andet:”En tekno-leg for millionærer: 'Jeg stjæler din kunde i et stykke tid - du køber kunden tilbage efter et stykke tid.' Bing: Millionær igen uden at have tilført en skid til nogen eller noget som helst. Det er utroligt, at denne leg kan blive ved, TDC's kunder betaler jo åbenlyst for denne uendelige tekno-leg - med kunder som handelsvarer.”Og en anden læser har lidt samme holdning til Plenti:“Reel konkurrence. Ja tak. Smarte start-up's som kun etableres for at vokse sig store og blive solgt til en af de store med en fed profit, på kundernes bekostning. Nej tak.”Også på Plentis egen Facebook-side lufter en del af selskabets kunder deres utilfredshed med salget til TDC:“Jeg skiftede fra TDC til Plenti, da jeg på ingen måde ønsker at støtte TDC grundet adskillelige dårlige oplevelser. Så I må nok også sige farvel til mig,” skriver en af kunderne.“Jeg er tidligere TDC-kunde, og med mit kendskab til TDC frygter jeg, det på sigt vil medføre kvalitetssænkning og prisforhøjelse - ganske som det plejer i TDC. Det er umiddelbart en øv-nyhed,” lyder reaktionen fra en anden Plenti-kunde.Der er dog også flere, der i Facebook-debatten skriver, at de ser frem til at komme over på TDC’s netværk frem for 3’s netværk, som Plenti anvender i dag.Også på LinkedIn har flere luftet deres holdning til salget af Plenti, og blandt andet kører der en interessant debat med spørgsmålet “Hvor er den reelle værdiskabelse i den handel?” “Ingen tvivl om at Plentis stiftere er velundte vindere, der kan cashe ind for hårdt arbejde og en risikobetonet investering. Men hvad med Plentis kunder? Vinder de noget ved at komme ind under TDC's ejerskab?” lyder spørgsmålet fra Leif Carlsen, der har oprettet debatten på LinkedIN.“Og hvad med TDC? Har de vundet noget ved det? Hvor mange af 90.000 kunder er tidligere TDC-kunder, som de nu får (midlertidigt) tilbage? Handler det mest af alt om markedsandele? Måske er det mig som er blind, men hvor er det lige at den reelle værdiskabelse er?” skriver han i sit indlæg, som omkring 200 indtil videre har liket.Computerworld interviewede tidligere på ugen Peter Mægbæk, der er administrerende direktør i Plenti og medstifter af virksomheden.Her spurgte vi ham, om det i virkeligheden ikke hele tiden har været Plentis plan, at virksomheden skulle sælges igen, når der var nok kunder i hus?“Jeg vil sige, at der har været mange scenarier på bordet. Vi har også på et tidspunkt overvejet os selv som nogen, der skulle konsolidere på nogle forretningsområder. Så der har været nogle forskellige scenarier, og der skal også helst være flere muligheder for at bygge en virksomhed videre op,” svarede Peter Mægbæk.“Det har ikke været mejslet i sten, at vi her efter kun halvandet år skulle sælge virksomheden.”“Oprindeligt havde vi nok en endnu længere plan, men sådan er det, når tingene udspiller sig. Man skal nogle gange træffe nogle valg, og her synes jeg, at vi har truffet et rigtig godt valg og har fundet en god partner i TDC,” sagde Peter Mægbæk tidligere på ugen til Computerworld.