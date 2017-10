Lynhurtige dataforbindelser på mobilen: Derfor retter alle nu øjnene mod teknologien MIMO

MIMO er en afgørende teknologi i teleindustriens jagt på at sikre gigabit-hastigheder på mobilnetværket.

Gigabit-hastigheder på mobilnetværket er ikke længere et fjernt fremtidsscenarie. Tværtimod går udvikling voldsomt hurtigt i øjeblikket.Her tænkes ikke mindst på standarden LTE Advanced Pro, hvormed man potentielt kan opnå download-hastigheder fra 450 Mbit/s og op til 1,2 Gbit/s.Det forudsætter dog også, at slutbrugerens enheds modem understøtter så høje hastigheder.Som vi skrev tidligere på ugen, har Huawei netop lanceret den første smartphone i verden, Mate 10 Pro, der understøtter LTE kategori 18 - det er den standard, der betyder, at smartphonen kan levere 1,2 Gbps.Dykker man lidt ned i de tekniske specifikationer for smartphonen, kan man blandt andet læse om Mate 10 Pro, at den har 4x4 MIMO.MIMO-teknologien kommer du til at høre meget mere om i de kommende år, for den er nemlig helt essentiel for, at vi kan sikre de lynhurtige dataforbindelser over mobilnetværket.MIMO, der står for multiple-input og multiple-output, er en moderne antenneteknologi, der er blevet mere og mere populær de senere år.MIMO betyder grundlæggende, at der er flere sende- og modtageantenner. Når der kan sendes og modtages mere end ét datasignal på samme tid, kan man blandt andet øge kapaciteten kraftigt.MIMO anvendes allerede i stor stil inden for både WiFi og LTE/4G, og det bliver en stadig vigtigere teknologi i takt med, at forbrugere og virksomheder skal kunne få gigabit-hastigheder med de trådløse signaler.Analysefirmaet ABI Research kalder ligefrem MIMO for den næste 'helte-teknologi' inden for 4G-netværk. Det bliver MIMO nemlig i takt med, at vi får stadig mere avancerede udgaver af LTE i form af ikke mindst LTE Advanced Pro og Gigabit LTE.Her forventer ABI Research, at “MIMO vil blive en stadig vigtigere del af mobilnetværk-operatørnes muligheder i evolutionen til 5G.”“Massiv MIMO vil være en nøglefunktion inden for 5G, og udrulning af avanceret MIMO til 4G er en langsigtet investering, der vil lægge fundamentet for udrulningen af den næste generation af netværk.”ABI Research skriver samtidig i analysen, MIMO endnu slet ikke har indfriet det potentiale, der er i teknologien, men at det bare er et spørgsmål om tid.“Mens MIMO endnu ikke har levet op til løfterne, er vi slet ikke i tvivl om, at teknologien vil blive en helt fundamental byggeklods inden for mobilnetværk i evolutionen af 4G og 5G, og avancerede antennesystemer vil få stadig større opmærksomhed både fra leverandører og operatører.”Alene fra 2017 til 2021 forventer ABI Research, at antallet af MIMO-enablede LTE-antenner vil blive mere end fordoblet til ni millioner på verdensplan.