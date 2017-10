Computerworlds læsere i vild debat om Apple Pay: "Sådan skaber man en illusion om, at man er bedre end andre"

Foto: Morten Sahl Madsen

Apple Pays lancering i Danmark har sat sindene i kog hos Computerworlds læsere.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

"Sådan skaber man en illusion om, at man er bedre end andre."

"Ironien er at dere dansker kan komme til Norge og betale med deres mobil en række steder med Apple Pay, men nordmænd kan ikke det eftersom vi ikke har tilgang til Apple Pay."

“Jeg er overbevist om, at det om meget kort tid kun er få personer, der har betalingskort på sig. De betaler i stedet med deres telefon. Om de bruger Apple Pay, Google Pay eller Mobile Pay eller er op til forbrugeren."

Annonce:

På blot en uge har Computerworlds læsere skrevet mere end 300 kommentarer om Apple Pay.Apples betalingsløsning blev præsenteret for en uge siden, da Jyske Bank og Nordea kunne meddele, at iPhone-brugere med en konto i de to banker nu kunne få adgang til Apple Pay.Den nyhed har bragt sindene i kog hos Computerworlds læsere, der ivrigt har debatteret fordelene og ulemperne ved tjenesten.Den mest debatterede artikel er Computerworlds f ørste hands-on-test af Apple Pay, der alene har fået 87 kommentarer.Computerworld testede Apple Pay på den lokale McDonalds, og vores hurtige hands-on-test afslørede, at Apple Pay er den mest stabile og gnidningsfri mobile betalingsløsning for iPhone-brugere.Men som Computerworld-læseren Michael F påpeger, så er en del af forklaringen på, at Apple Pay fungerer mere gnidningsfrit end konkurrerende løsninger, at Apple Pay er den eneste løsning, der har adgang til NFC-chippen på en iPhone. MobilePay og det mobile Dankort er på iPhonen derimod tvunget til at bruge Bluetooth.“Sådan skaber man en illusion om, at man er bedre end andre,” konstaterer Michael F lakonisk.Det er dog ikke alle der deler opfattelsen af, at Apple Pay er bedre.Eksempelvis fremhæver en læser ved navn “Tim” Coops mobilbetalings-app, der også gør det muligt for Coop-medlemmer at opsamle bonus-point.Der er dog næppe nogen tvivl om, at mobilbetalings-apps som MobilePay og Dankort-appen får hård konkurrence blandt de brugere, der også har adgang til Apple Pay.Men Computerworld-læseren Børge Vagn Birkebæk Truelsen advarer dog mod, at folk kritikløst vælger en amerikansk løsning fremfor de danske løsninger som MobilePay og Nets Dankort-app.“Det er altså ikke nogen fordel for os, at de danske giganter forsvinder,” skriver han og påpeger, at Apples omsætning på Apple Pay næppe bliver geninvesteret i danske it-arbejdspladser.I denne omgang blev Apple Pay lanceret i Danmark, Sverige og Finland, men nordmændene må vente forgæves.Det tilsyneladende til stor frustration for brugeren Truls, der er noget så sjældent som en norsk læser af Computerworlds danske spalter.Truls påpeger at nordmændene må nøjes med mobil-betalings-appen Vipps, der er udviklet af Norges største bank DnB, men som kun kan bruges til person-til-person-betalinger og ikke til betalinger i butikker.“Heldige dansker,” skriver "Truls" og fortsætter:“Ironien er at dere dansker kan komme til Norge og betale med deres mobil en række steder med Apple Pay, men nordmænd kan ikke det eftersom vi ikke har tilgang til Apple Pay.”Apples Pay danske konkurrenter MobilePay og Nets Dankort-app lider under, at de ikke kan bruges i alle butikker. Eksempelvis kan du ikke betale med MobilePay i Dansk Supermarkeds butikker.Apple Pay kan derimod anvendes i langt de fleste butikker. Det kræver blot, at butikken har en Dankort-terminal, der er forberedt til kontaktløs betaling, og det hilses velkommen af debattøren “Morten."“For første gang i Danmark har vi nu en mobil app som kan bruges til betaling i 85% af alle butikker. Nu har MobilePay, Nets og Swipp i de sidste mange år brugt alt deres tid på at bekæmpe hinanden, og efter min mening totalt overset forbrugeren,” skriver han.Computerworld-læser ved navn Peter bor i USA og har gennem de seneste år kunne bruge Apple Pay.Han fortæller, at Apple Pay betyder, at han ikke længere behøver at have sit kort med og ikke behøver huske sin pinkode.“Jeg er overbevist om, at det om meget kort tid kun er få personer, der har betalingskort på sig. De betaler i stedet med deres telefon. Om de bruger Apple Pay, Google Pay eller Mobile Pay er op til forbrugeren. Der er fordele og ulemper ved dem alle. Men brug det der passer dig bedst og glæd dig over, at leverandørerne bliver ved med udvikle nye løsninger, der er til gavn for alle og giver dig frihed til at vælge den løsninger, der passer dig bedst,” skriver Computerworld-læseren Peter.Med hans sidste bemærkning rammer han direkte ned i den måske mest udbredte kritik af Apple Pay.For flere læsere har påpeget, at Apple Pay i nogle situationer kan gøre det mere besværligt at betale med eksempelvis MobilePay.For står du overfor en af de nyere betalingsterminaler, der både kan modtage NFC-betalinger og bluetooth-betalinger, så vil Apple Pay være den løsning, der dukker op som den første.En af de læser, der er utilfreds med det er Computerworld-læseren Danny Kaae:“En ting jeg ikke ser i kommentarerne og hovedgrunden til jeg aldrig ville vælge Apple Pay er, at Apple Pay tilsyneladende blokerer for alle andre betalings løsninger i det øjeblik man vælger at bruge Apple Pay,” skriver han