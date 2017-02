Årets CIO 2017: Nu skal Danmarks dygtigste CIO findes - sådan bliver du kandidat

Kampen om at blive Danmarks dygtigste CIO i 2017 begynder nu. Her kan du se, hvordan du kommer i spil til den eftertragtede pris.

Morten Gade Christensen, CIO, Energinet.dk og Årets CIO 2016 (kandidatrepræsentant).

Niels Korsholm, Professionelt bestyrelsesmedlem og Angel investor, KORSHOLM Ventures (topleder-repræsentant).

Anders Henten, Professor, center for Communication, Media and Information Technologies (CMI) ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet (AAU) i København (akademisk repræsentant).

Carsten Nørgaard, Formand, DIT - Dansk IT.

Lars Jacobsen, chefredaktør, Computerworld.

Charlotte Poulsen, ass. VP, IDC.

CIO'erne og it-cheferne i de danske virksomheder og offentlige institutioner har aldrig spillet en vigtigere rolle end nu.Digitalisering, digital transformation, disruption, it-sikkerhed og et hav af hotte tech-trends er for alvor kommer på agendaen. CIO'en er omdrejningspunktet for det hele.Nu skal Årets CIO 2017 findes.Det er den mest eftertragtede titel for danske it-chefer og CIO'er, der er på spil, når Årets CIO kåres den 8. juni.Bag kåringen står Dansk-IT, Computerworld og IDC, og det er 12. gang, vi kårer Årets CIO i Danmark.Først skal vi dog finde frem til, hvem der skal være kandidat til titlen i 2017.Tidsfristen for indsendelse af spørgeskemaer er den 3. april 2017.Derfor er det nu, at du skal tage fat på arbejdet, hvis du mener, at du selv (eller en du kender), fortjener at vinde prisen som Årets CIO 2017.Du finder spørgeskema og alle detaljer om kåringen på denne webside Efter fristens udløb bliver alle indkomne forslag analyseret i dybden, hvorefter feltet bliver snævret ind til 10 kandidater til titlen som Årets CIO.Herefter skal en jury udvælge de fem nominerede kandidater.De fem nominerede offentliggøres på Computerworld.dk og gennemgår sideløbende en vurdering baseret på interviews.Kåringen af Årets CIO 2017 finder sted i København den 8. juni. Læs mere om det her Her kan du se listen med de tidligere års vindere af Årets CIO i Danmark. Læs om CIO'erne og deres arbejde ved at klikke på personens navn herunder.