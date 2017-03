Kendt designer og iværksætter røber hemmeligheden: Her er opskriften på det perfekte tech-produkt

Den britiske designer Mark Curtis fortæller om jagten på den perfekte ting. Ifølge ham er alle gode produkter simple, elegante og bygget med kærlighed.

"Du starter det forkerte sted, hvis du tager en ny teknologi og spørger: Hvad kan vi bruge den til?"

Mark Curtis er stifter af designbureauet Fjord, og sidste år talte han ved Computeworld-konferencen Computerworld Summit.

"Når du designer et produkt skal du ganske enkelt sigte efter kærlighed."

"Jeg mener ikke, at der er nogen tvivl om, at balancen i designverdenen flytter sig fra fysiske produkter til tjenester."

Ubers kvitteringer er i følge Mark Curtis et eksempel på et vel-designet produkt.

"Apple Pay og Google Wallet viser, at mobilbetalinger i dag er blevet et rigtig godt alternativ til betalingskortet og kontanterne. Det skyldes, at vi i dag næsten altid har telefonen tættere på vores hånd end vores tegnebog."

I 2006 skrev den amerikanske tech-journalist Steven Levy bogen "The Perfect Thing".Bogen handler om udviklingen af Apples iPod, der ifølge bogen er noget nær det tætteste, som vi dengang kom på "en perfekt ting".Men giver det i det hele taget mening at tale om "en perfekt ting", og hvordan definerer vi i så fald sådan en ting?Det spurgte vi design-eksperten, iværksætteren og medstifter af designbureauet Fjord, Mark Curtis, om, da han for nylig besøgte København."Det er jo et meget udfordrende filosofisk spørgsmål. Men jeg tror, at svaret er: Ja, der findes en perfekt ting, men kun til det rette tidspunkt og den rette kontekst. Derfor er det heller ikke nødvendigvis den rette ting til det næste tidspunkt, og den næste sammenhæng," siger han til Computerworld.Overordnet set mener han, at der særligt er to egenskaber, der kendetegner de produkter, som nærmer sig det perfekte."De er simple og elegante. Det er nøglen til godt design," siger han.Derudover er de ifølge Mark Curtis kendetegnet ved, at de er skabt med fokus på forbrugernes behov.Han forklarer, at det, der ofte kendetegner de uperfekte ting, er, at de derimod enten er designet med fokus på en særlig teknologi eller en særlig 'business case'."Du starter det forkerte sted, hvis du tager en ny teknologi og spørger: Hvad kan vi bruge den til? Men det er ikke desto mindre noget, som vi ser alt, alt for ofte. I stedet bør du starte med brugeren og hvilket behov, brugeren har," forklarer Mark Curtis.Ønsker du at blive klogere på brugerne, så anbefaler han, at du tager ud og observerer dem i det virkelige verden."Det handler om at tage ud og se, hvordan de lever deres liv, og hvordan deres hverdag er. Det er ekstremt indsigtsskabende," siger han.I sidste ende er lakmusprøven for det gode produkt, om det vinder brugernes hjerte."Når du designer et produkt, skal du ganske enkelt sigte efter kærlighed. Det er ikke sikkert, at du opnår, at brugerne elsker dit produkt, men det er det, som du skal sigte efter. Alt andet er spild af tid. Hvorfor skal vi bruge tid på at designe noget, hvis vores ambition ikke er, at forbrugerne skal elske at bruge det?""Det handler ganske enkelt om, at du fra starten samler en gruppe ingeniører, designere og forretningsfolk i det samme rum, så de i fællesskab kan formulere visionen og specifikationer for produktet. Der helt afgørende, at folk arbejder sammen i stedet for at arbejde i siloer.Når folk på denne måde samarbejder som et team, kommer de ifølge Mark Curtis også til at føle et stærkere medejerskab for produktet."Derfor vil de også være villige til at gå længere for at overvinde de problemer, som de uundgåeligt vil støde på i løbet af processen. Det samme er tilfældet, når der skal skabes et produkt oven på visionen. Her er det også helt afgørende, at designerne og udviklerne ikke bare samarbejder, men også rent fysisk arbejder i det samme rum, hånd i hånd," siger han.Langt de fleste af de produkter, som vi gennem årene har beundret, dyrket og nogle gange nærmest feticheret, har været fysiske produkter. Det er produkter som eksempelvis iPoden, iPhonen eller særligt smukke biler og ure.Men gennem de seneste to årtier har vi været vidne til fremkosten af det, som Mark Curtis kalder for "service design."Udbredelsen af "service design" har den konsekvens, at det meget vel kan være en tjeneste - og ikke et fysisk produkt - som vi har fokus på, når vi i fremtiden taler om "perfekte produkter.""Og her gælder præcis de samme krav, som med fysiske produkter. Nemlig at de skal være simple og elegante," forklarer han."Det er et interessant spørgsmål, og mit svar til det er: Nej, men måske. Og lad mig uddybe: Vi lever i en meget fysisk verden, og det kommer ikke til at ændre sig lige foreløbigt.""Derfor vil der fortsat være en efterspørgsel efter produkter, der er smukt designet og som virker så godt som overhovedet muligt. Så får vi brug for flere Alfa-Romeoer i fremtiden? Ja, men om 10 år er de sikkert selvkørende, og det betyder, at bilen vil være designet på en anden måde.""For det første vil kabinen ikke være designet med henblik på, at der skal være plads til både chauffør og passagerer. Det betyder, at kabinens design vil ændre sig dramatisk. Til den tid vil alle bilens brugere være passagerer, og derudover er det ikke sikkert, at vi selv vil eje den. I stedet vil den være en del af en tjeneste.""Jeg tror ikke bare, at det er ejerskabsmodellen, som får indflydelse på designet. Jeg tror også, at designet af fremtidens bil bliver defineret af det økosystem, som det kommer til at ind gå i.""Eksempelvis åbner fremkomsten af selvkørende biler op for, at vi kan udnytte den tid, som vi bruger i bilen mere effektivt. Vi kan forestille os, at vi om mange år kan tilkalde en bil, hvor der sidder en frisør i, som kan klippe os, mens vi bliver transporteret på arbejde, eller at jeg kan blive kørt på sommerferie af en selvkørende bil, der er ejet af en hotelkæde.""Jeg mener ikke, at der er nogen tvivl om, at balancen i designverdenen flytter sig fra fysiske produkter til tjenester. Lad os tage udgangspunktet i Amazon Echo, der er et af de produkter, som i øjeblikket tager verden med storm.""Det er en enhed, der har et relativt attraktivt og intuitivt fysisk design, men kernen er den indbyggede digitale assistent. Jeg tror, at vi vil se udviklingen, hvor den fysiske hardware langsomt mister sin betydning, mens Alexa bliver stadig vigtigere."Et af de områder, som Mark Curtis følger intenst, er betalingsområdet.En af de observationer, han har gjort sig, er, at folk for få år siden afviste tanken om, at vores smartphones kunne erstatte kontanter eller et fysisk betalingskort.Men i løbet af ganske få har det ændret sig.Det skylde ifølge Mark Curtis, at folk i dag bruger deres telefoner på en anden måde."Erfaringerne med Apple Pay og Google Wallet viser, at mobilbetalinger i dag er blevet et rigtig godt alternativ til betalingskortet og kontanterne. Det skyldes, at vi i dag næsten altid har telefonen tættere på vores hånd end vores tegnebog.""I dag er det kognitivt set en anelse mere krævende at finde sin pung frem, tage kortet ud, sætte det i en automat og foretage betalingen, end det er bare at bruge sin telefon, " siger Mark Curtis.Apple Pay og Google Wallet er således eksempler på, at det er lykkedes at designe et digitalt produkt, der er en anelse mere elegant og simpelt, end de løsninger, som vi hidtil har været vant til.Men ikke desto mindre skal vi ifølge Mark Curtis kigge et andet sted hen, hvis vi vil have et indblik i fremtidens betalingsløsninger."For i løbet af de seneste har vi set, at der findes en endnu mere elegant og simpel måde at betale på, og det er den løsning som Uber har udviklet. Her sker betalingen automatisk og usynligt lige så snart, at du stiger ud af bilen," siger han."Vi har for nylig arbejdet sammen med en virksomhed i detail-branchen, hvor vi lavede en række kundeundersøgelser i store supermarkeder, og her var det ret åbenlyst, at de fysiske kvitteringer i butikkerne er et ekstremt dårligt designet produkt."Mark Curtis forklarer, at undersøgelserne viste, at kunderne havde svært ved at afkode, hvad der stod på kvitteringern og samtidig var de bange for at blive snydt.Derudover beklagede kunderne sig også over, at kvitteringerne er printet på et dårligt papir."Det stod altså ret hurtigt klart, at det er et produkt, som både er vigtigt for forbrugerne og samtidig på meget dårlig vis løser den opgave, som det bør løse. Derfor er det helt åbenlyst, at det er et produkt, der øjeblikkeligt bør få et nyt design, " siger han og tilføjer:"Sammenlign det med den kvittering som du får, når du har kørt med en Uber. Og nej, jeg mener ikke, at alt Uber gør er perfekt, men her får du en meget veldesignet kvittering, hvor du blandt andet får et billede af chaufføren, et kort over ruten og du bliver spurgt om turen var tilfredstillende. Samtidig er det let af videresende den, hvis den skal bogføres," siger han.