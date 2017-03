Kunstig intelligens vil gøre dig 40 procent mere effektiv: Se alle gevinsterne her

ComputerViews: Den vigtigste it-tendens i 2017, kunstig intelligens, rummer et enormt potentiale for at sikre effektiviseringer og vækst. Mange har lurepasset på AI-bølgen, men det bliver stadig mere risikabelt blot at se med fra sidelinjen.

Da rådgivningsfirmaet Gartner skulle udpege de 10 strategisk vigtigste it-trends i 2017 , var det kunstig intelligens og avanceret machine learning, der strøg helt til tops på listen.Hvorfor?Jo, det ligger næsten i prioriteringen, at der er tale om uanede muligheder for at effektivisere og innovere.Kunstig intelligens kan skabe vækst for din virksomhed - og for dine konkurrenter.Men vigtigere er det måske, at 2017 kan blive året, hvor vi for alvor går fra at snakke om mulighederne med kunstig intelligens til at anvende løsningerne til helt konkrete projekter med bæredygtige business cases.Gartner forventer, at kunstig intelligens og machine learning vil give os systemer, der kan forstå budskaber og tilegne sig viden, forudsige, tilpasse sig og potentielt fungerere helt af sig selv.Mulighederne er blandt andet opstået på grund af stadig større regnekraft, mere avancerede algoritmer og data-analyser i en helt anden skala, end vi har været vant til.Og Gartner er ikke alene om denne vurdering.Også hos rådgivningsfirmaet Accenture fremhæves kunstig intelligens som en af de absolut vigtigste it-trends i 2017 og de kommende år.I en analyse skriver Accenture , at kunstig intelligens vil ændre måden, vi arbejder på - og skabe ny vækst.Eksempelvis forventer Accenture, at kunstig intelligens og relaterede teknologier vil gøre os 40 procent mere effektive over de kommende år.Kunstig intelligens er på mange måder et gammel traver, når det kommer til hotte og hypede it-trends.AI og selvkørende maskiner har trods alt været omdrejningspunktet i utallige, medrivende sci-fi-fortællinger gennem årtierne.Men du tager fejl, hvis du stadig opfatter det som hype.For den kunstige intelligens er i dag helt konkrete løsninger og koncepter, der kan implementeres i din virksomhed.Det er alt fra supercomputeren, der arbejder på at udvikle den der kur mod kræft, til kundesupporten, der i dag er en softwarerobot.Det er din netbank eller Skats TastSelv, der ved, hvad du har brug for, før du selv ved det, og det er annonce-algoritmerne på internettet, der bliver stadig mere præcise og fintunede.Det er også driften i datacentret, der automatiseres, og det er de selvkørende biler, som alle taler om i øjeblikket.Kunstig intelligens er blevet virkelighed. Det dur ikke længere at lurepasse, for mens du klør dig i håret og overvejer mulighederne, er din værste konkurrent allerede i gang med at søsætte nye it-løsninger, der bygger på lige netop kunstig intelligens.Accenture skriver i en rapport om mulighederne med kunstig intelligens, at det er en katalysator, der kan kick-starte en ellers lidt sløv global økonomi."Vores research viser, at kunstig intelligens i 2035 kan fordoble vækstraterne i 12 veludviklede lande ved at ændre måden, man arbejder på, og ved at skabe nye relationer mellem mennesket og maskinen," lyder det med udgangspunkt i analyser af lande som Sverige, Finland, USA, Tyskland og Holland, der er meget sammenlignelige med Danmark.Allerede i dag er der dog et enormt potentiale for effektiviseringer og innovation med kunstig intelligens og automatisering.Hos Accenture sammenlignes potentialet i kunstig intelligens ligefrem med de enorme muligheder, computere, it og internet skabte op igennem 1970'erne 80'erne og 90'erne."Kunstig intelligens står til at transformere erhvervslivet i en grad, som vi ikke har oplevet siden computer-teknologiens indflydelse i den sidste del af det tyvende århundrede.""Kombinationen af kunstig intelligens, cloud, sofistikerede analyser og andre teknologier er allerede begyndt at ændre måden, mennesker og maskiner arbejder på, og hvordan organisationer interagerer med kunder på nye måder," lyder det i rapporten fra Accenture.Derfor sætter Computerworld fokus på de helt konkrete løsninger og koncepter, der findes på markedet - og vi dykker ned i helt konkrete danske eksempler på brug af kunstig intelligens.Det sker løbende via vores artikler her på computerworld.dk - eksempelvis her:Nu går vi skridtet videre med en spændende heldagskonference, der finder sted i næste uge: Kunstig intelligens og automatisering.Talerne på konferencen hjælper dig i løbet af dagen med at forstå og udnytte den nok vigtigste tendens i it-industrien i 2017.Hør blandt andet om erfaringer med kunstig intelligens og machine learning i Energinet.dk, Netcompany og Saxo Bank, og om juridisk sagsbehandling ved hjælp af kunstig intelligens.På dagen kan du også høre talere fra IBM og Microsoft, ligesom vi får besøg af Morten Middelfart, der er indehaver af to ph.d'er og er ekspert i kunstig intelligens og algoritmer.Der er stadig få ledige pladser tilbage til konferencen den 30/3. Billetter koster 995 kroner.