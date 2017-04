Hvad kommer efter smartphonen?

Den moderne smartphone har i år eksisteret i over et årti. Hvad bliver det næste store teknologiske skridt?

Lenovo fremviste en skrabet prototype ved sidste års Tech World 2016-messe.

Mirosoft HoloLens

Microsofts Windows 10 Mobile-telefoner kan omdannes til en næsten-computer, men kompromisserne er stadig for store.

For snart ti år siden blev den første iPhone præsenteret af Steve Jobs.Dengang var det de færreste, der kunne forudse den effekt, iPhonen fik på mobilmarkedet og på vores dagligdag.I dag ejer godt 83 procent af alle danskere en smartphone, og de er dermed vores primære vindue ind til den digitale verden.Apples iPhone var ikke den første smartphone - PalmPilots og andre lomme-pc'er havde eksisteret et stykke tid forinden - men det var den første smartphone, som vi kender dem med kapacitiv touchskærm til fingrespidser i stedet for en stylus.Men siden den første iPhone har innovationen stået i stampe. Al udvikling inden for smartphones har været evolutionært med større, bedre skærme, bedre login-muligheder, bedre hardware.Det har ført til fede og gode smartphones, men som alle bygger på samme opskrift.Det bedste eksempel er Samsungs nyeste smartphone, Galaxy S8.Det er mulighvis den bedste smartphone nogensinde, men den er blot en udvikling af den første smartphone: Nu er der bare mere skærm end nogensinde (84 procent af telefonens front er skærm), og processoren har aldrig været hurtigere (den første 10nm processor på markedet).Vi kalder endda stadig smartphonen for en smart, selvom selve telefon-funktionen nærmest er blevet en sekundær funktion.Men hvad bliver den næste revolution? Hvad bliver det næste store teknologiske skridt, som vil ændre vores dagligdag på samme måde, som smartphonen - uanset mærke - har gjort det?I første omgang blev wearables - fællesbetegnelse for digitale enheder fastspændt kroppen - spået til at blive arvtageren. Store analysehuse som Gartner spåede vilde salgskurver, hvor vi alle ville bære rundt på små håndledscomputere inden for få år.I stedet blev wearables en ekstra-vare tilknyttet vores smartphones, som hovedsageligt fungerer som enten en notifikationsskærm til sms'er og apps eller som fitness-tracker.Samsung forsøgte sig i 2015 med et wearable med SIM-kort, der i princippet kunne erstatte din smartphone, men det blev en tung, klodset fiasko.Der kan dog komme mere tryk på udviklingen inden for de næste par år. Blandt andet har Samsung og LG udviklet bøjelige berøringsskærme, som vil kunne vikles rundt om armen, ligesom Lenovo har fremvist en smartphone, der kan "knækkes" rundt om håndleddet.Ligeledes har forskere udviklet to-dimensionelle microprocessorer, hvilket kan føre til mindre, mere bøjelige enheder. Sammen med bøjelige batterier og skærme, kan det føre til mere gennemførte, kropsnære produkter.Et andet område som alle taler om i disse dage er AR og VR.AR står for Augmented Reality og VR står for Virtual Reality. Virtual Reality er et sæt briller, der viser dig en digital verden, mens Augmented Reality tilføjer digitale elementer til den virkelige og fysiske verden.Lidt ligesom Pokemon Go tilføjer digitale kampdyr til Bibliotekshaven Imens der ikke findes noget sjovere og mere indlevende end at skyde robotter på en rumbase med et sæt HTC Vive-briller, så er det mere sandsynligt, at AR bliver udbredt til mere end blot spil.AR fungerer allerede i dag i form af Microsofts HoloLens-briller, der fremviser svævende hologrammer, der rent "fysisk" står på dit bord foran dig. Det er en fascinerende og overvældende oplevelse, men samtidig også en smule skuffende, da selve synsfeltet med hologrammer stadig er meget lille. Vi er stadig i den spæde begyndelse af AR-bølgen.Telefoner som Samsung Galaxy S7 og S8 kan også via et headset vise AR - og det samme forventes den kommende iPhone også at kunne. Tim Cook har nævnt ved flere lejligheder, at AR absolut er en spændende teknologi.Ligeledes spår Facebook, som ejer VR-selskabet Oculus Rift, at AR vil have overtaget smartphonens plads om bare fem år. Med augmented realitys forventede udbredelse, vil smarte briller højst sandsynligt få en genopstandelse. Google forsøgte tilbage i 2013 med Google Glasses, men var forud for sin tid, hvilket førte til begrebet "Glasshole" (Glasses + asshole) af kritikere.Efter smartglasses er det næste naturlige skridt smarte kontaktlinser, og både Facebook og Elon Musk kigger i øjeblikket på tankelæsende teknologi. Hvis vi da har brug for, at Facebook ved endnu mere om os end før.Mens Microsofts HoloLens er en fuldt fungerende computer, er det også en ret tung klods at have på hovedet, som øjensynligt aldrig vil vinde indpas hos den brede befolkning.For at AR kan blive en realitet, skal brillerne være mindre og gerne på størrelse med et par almindelige læsebriller.En løsning kunne være trådløst at dele data fra en lomme-pc - som den smartphone du har i lommen nu - op til et sæt mindre AR-briller, der blot fungerer som skærm.Trådløse teknologier som den relativt nye 802.11ad wifi kan overføre større mængder data hurtigere end før, men kun inden for cirka en meters afstand.Cirka afstanden fra din lomme til dit hoved, med mindre du er basketballspiller.Det vil sige, at din lommecomputer kan klare al hjernekraften og derefter sende billedet til dit headset uden latency.Microsoft har selv gentagne gange meldt ud, at de ikke er færdige med at udvikle mobile pc'er, men nok i stedet vil fokusere på " det, vi kan gøre unikt i den ultimative mobile enhed. Når den næste store teknologiske bølge kommer, vil det ikke dræbe smartphonen med det samme. På samme måde som pc'en stadig har en eksistensberettigelse, vil smartphonen formodentligt også stadig have sit formål.Men måske kommer den næste teknologiske bølge ikke i form at hardware, men i stedet som software.Amazon har stor succes med sin Alexa-assistent, der bor i Amazons smarte højttalere, og som kan handle ind i Amazon-butikken eller styre lyset i dit hjem.Både Google og Microsoft spår, at bots - digitale robotter - vil erstatte apps i fremtiden. I stedet for at søge rundt i en app taler eller skriver du med en bot, som klarer handlen for dig eller giver dig information.Microsoft ser fremtiden båret af digitale assistenter og bots sammen. Du beder til din personlige digitale assistent, i Microsofts tilfælde Cortana, om at bestille et hotelværelse i en given by, som derefter tager kontakt på dine vegne til hotellets bot. Botten foreslår et værelse, du siger ja, og værelset er bestilt uden at du har skulle tale med nogen fra hotellet eller installere endnu en hotel-app.Man kan forestille sig scenariet med alle typer apps ("Assistent: Vis mig alle billeder fra Instagram fra dem jeg følger omkring smartphones," eller "Assistent: Vis mig min ekskærestes Facebookside"), men det store problem bliver monetarisering. Hvordan tjener man penge, hvis en bot eller digital assistent viser indhold frem for dig.Så bliver det svært at leve af at vise reklamer.Ligeledes har de digitale assistenter svært ved at slå igennem. Det er de færreste, der i dag benytter sig af Siri på iPhones, og da assistenter skal tilpasses hvert enkelt sprog, er der mange uden for de engelsk-, fransk-, spank- og kinesisk-talende lande, der ikke kan lege med.Det kan selvfølgelig også blive et helt nyt produkt, som ingen kan forestille sig. Microsoft overraskede med HoloLens, som ingen havde set komme, og ingen havde set en iPhone have den effekt på markedet, som den har haft.De færreste regnede med, at internettet var noget, som alle ville have brug for.Vi vil derfor gerne høre dine tanker, dine forudsigelser på, hvad der bliver den "næste smartphone."