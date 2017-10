Der er masser af potentiale i Internet of Things - men hvor er de gode danske eksempler?

Klumme: Danske virksomheder har bedre muligheder end nogensinde for at markere sig inden for IoT. Alligevel er der langt mellem de gode eksempler på kommercialiseringer af potentialet.

Der er igen kommet efterspørgsel efter kompetencer inden for trådløs kommunikation, efter at IoT-trenden for alvor er begyndt at tage fart.Det nyeste på området er Narrowband IoT – en ny standard, der efter sigende vil innovere IoT-segmentet til at nå hidtil usete potentialer.Vi står midt i en rivende udvikling, hvor endnu flere typer af enheder og udstyr vil kunne blive tilknyttet IoT-økosystemet og skabe værdi via en række nye digitale services.Flere danske virksomheder kunne derfor med fordel kaste sig over IoT-segmentet. Det gælder om ikke at overkomplicere fremtidens IoT-løsninger med tekniske forklaringer og studier men i stedet altid tage udgangspunkt i, hvordan man løser et problem for en kunde eller videreudvikler en potentielt god forretning.IoT er der, hvor GSM var for 20 år siden, hvor vi fik sat mennesker på netværket, så de kunne kommunikere mobilt.Nu begynder vi at se ’ting’ komme på netværk, hvor de kan kommunikere med hinanden. Som med smartphones og alle de teknologier, der er fulgt med, vil vi i fremtiden se forretninger baseret på IoT, som vi ikke kan forestille os i dag.Mange danske industrivirksomheder er for eksempel klar over, at IoT er noget, som man skal forholde sig aktivt til. Men der er store variationer i, hvor langt man er i anvendelsen af IoT og trådløse teknologier.Derfor er der også et stort potentiale for at udnytte dem bedre ved at opbygge en mere effektiv platform, hvilket Narrowband IoT eksempelvis muliggør.I dag er smartphonen en platform, hvor mange har skabt sig en rigtig god forretning - og det vil vi se med IoT. Men platformen skaber ikke værdi i sig selv - det er de services, der kan bygges ovenpå, som skaber den forretningsmæssige værdi, og den rejse er kun lige begyndt hvad IoT angår.En omfattende rapport udarbejdet af Ericsson, Deloitte og Dansk Industri tilbage i 2015 viser, at danske virksomheder har stor tiltro til potentialet ved IoT.Allerede dengang sagde 76 procnet af de adspurgte danske virksomheder, at IoT havde potentiale til at transformere deres forretning eller tilbyde markante økonomiske vindinger kontra 40 procent af de internationale virksomheder.Paradoksalt nok var det dog kun 60 procent af de danske virksomheder, der havde igangsat IoT-initiativer mod 76 procent på verdensplan (Every. Thing. Connected., Ericsson, 2015).Jeg mener først og fremmest, at det er modenhed i markedet, de danske virksomheder venter på.Der er ingen tvivl om, at IoT bliver stort, og at det kommer til at ske inden for ganske få år, men lige nu sidder virksomhederne og lurer på hinanden og afventer, at andre tager springet først.Man savner kort og godt den tillid til både teknologierne og til markedet, som skal til for at turde gøre investeringerne i at udvikle og markedsføre produkter til IoT-markedet.Der er derfor i øjeblikket nogen træghed at spore, som også skyldes manglende teknologimodning og enighed om standarder og metoder, der nødvendiggør, at konkurrenter sætter sig ned og taler sammen.Det var det, der skulle til, for at GSM for alvor fik sit gennembrud i 90’erne.Det gælder også på andre områder, at adgangen til teknologi, som for relativt få år siden kostede tusindvis af kroner, er nede på at koste ganske få dollars i dag, og det vil vi også se ske for IoT-produkter.Mit råd til danske virksomheder vil derfor være, at man skal være vedholdende og tro på IoT, for det kommer til at få sit snarlige gennembrud, og så er det med at være først fremme.