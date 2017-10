Netcompany-boss efter engelsk storopkøb: Her er planerne, der skal sikre europæisk succes

Med opkøbet af engelske Hunter MacDonald tager Netcompany for alvor hul på det europæiske eventyr. Men bag togtet ligger også et håb om at gøre sig mere attraktiv for internationale investorer frem mod en eventuel børsnotering af selskabet.

"Vi har haft stor succes i Danmark med at lave forholdsvis komplicerede it-systemer på en mere simpel og pragmatisk måde. Vi har vores egen tilgang til markedet, hvor vi udfordrer de store og lidt mere konservative it-virksomheder. Nu har vi tænkt os at tage den formel og bruge andre steder," siger direktøren og fortsætter:





Netcompany nyder i øjeblikket stor succes i Danmark, hvor virksomheden brager afsted og vinder udbud på stribe.

Netcompany nyder i øjeblikket stor succes i Danmark, hvor virksomheden brager afsted og vinder udbud på stribe.

"Vi lykkedes med at komme til Norge for halvandet år siden, og det er gået over al forventning. Nu går vi så ind på et endnu større marked, og der er der stort potentiale."

"En børsnotering har jeg aldrig afvist. Jeg har derimod talt den op. Jeg synes, at en børsnotering vil give en interessant ejerskabsstruktur for Netcompany på grund af den transparens, det giver. På den måde er det en naturlig endestation for virksomheden," André Rogaczewsk, administrerende direktør i Netcompany

Og selvom flere danske virksomheder i den danske dagspresse har udtrykt bekymring for situationen omkring og forholdene efter et engelsk Brexit, så virker den uro på ingen måde til at påvirke Netcompany.



"Det er et marked, der er tæt på de store internationale virksomheder, som bor i London og i England generelt. Derudover kommer vi også i kontakt med den engelske stat og lokale forvaltning. Sidst men ikke mindst får vi en virksomhed ind som en del af familien, der er super dygtig," siger





Det er nemlig blot endnu et brohoved på et større europæisk erobringstogt, som Netcompany er på. Det forklarer André Rogaczewski, der vil udbrede Netcomany's succes til digitalt modnede europæiske lande.



ser vi mod lande som England Irland, Holland, Sverige og Finland, hvor man er godt på vej med digitaliseringen,“ siger han.



"Vi kigger mest på lande, der har en vis modenhed indenfor digitalisering. Vi kan egentlig ikke gå ind i et land, hvor man ikke er nået så langt på det punkt. Vi vil helst kigge på lande, hvor man har digitaliseret i det private og i det offentlige. Derfor ser vi mod lande som England Irland, Holland, Sverige og Finland, hvor man er godt på vej med digitaliseringen," siger han.

Med overtagelsen af engelske Hunter MacDonald er det ikke kun planen at få fat i de offentlige it-ordre i England. Det er nemlig blot endnu et brohoved på et større europæisk erobringstogt, som Netcompany er på. Det forklarer André Rogaczewski, der vil udbrede Netcomany's succes til digitalt modnede europæiske lande. Det er meningen, at opkøbene skal ske med en frekvens på omtrendt et opkøb om året, men det kan der kommer en større begivenhed i vejen for.

André Rogaczewski, administrerende direktør hos Netcompany understreger, at man har planer om både børsnotering og europæiske opkøb.

"En børsnotering har jeg aldrig afvist. Jeg har derimod talt den op. Jeg synes, at en børsnotering vil give en interessant ejerskabsstruktur for Netcompany på grund af den transparens, det giver. På den måde er det en naturlig endestation for virksomheden," siger André Rogaczewski.



Det bliver dog ikke i den nærmeste fremtid, at der skal ringes med børsklokken for første gang. Det kræver nemlig mere ro omkring virksomheden forklarer den succesrige topchef.





“Hvis vi lykkedes med at gøre det ligeså godt i England som vi gør det i Danmark, så er der ingen tvivl om, at der vil være et endnu stærkere fokus på, hvem vi er også set med internationale briller."



