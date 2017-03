Vildt slagsmål på vej: Nu vil de lægge nye musik- og film-afgifter på din pc og smartphone

Skal du betale ekstra for pc'er og smartphones, fordi du potentielt kan kopiere musik og andet indhold over på disse enheder?

Kulturminister Mette Bock (LA) har tirsdag udpeget 10 politiske indsatsområder, hvoraf den såkaldte blankmedieordning er på ministerens plan over kommende reformer Dette område indeholder ifølge flere it-brancheforeninger potentielt en skjult afgift, som i meget nær fremtid kan gøre indkøb af computere, smartphones og andre digitale lagermedier dyrere end i dag.Blankmedieordningen daterer sig tilbage til dengang, hvor de helt tidlige internetbrugere downloadede og kopierede til lagermedier som bånd, cd'er og dvd'er i stor stil - deraf navnet for ordningen af blanke/tomme medier.Ordningen er således en kompensation til kunstnere, som eksempelvis hører til i musikbranchen, der mister indtægter som følge af lovlige kopier til tomme medier.Konkret har ordningen betydet, at der er blevet pålagt en afgift på eksempelvis tomme dvd'er, hvor afgiften startede på omkring 10 kroner, efter ordningen blev indført i 1992 og revideret i 2006.Siden er afgiften faldet, så prisen ifølge den danske ophavsretslov §40 eksempelvis for digitale hukommelseskort ligger på 4,28 kroner per styk.Nu står blankmedieordningen så over for en endnu en revision, der kan udvikle sig til noget af en slagmark.På den ene side af slagmarken står indholdsproducenter, som mener, at tiden ikke er fulgt med blankmedieordningen, da ordningen kun omfatter løse medier som USB-sticks og DVD'er.Dermed er lagermedier som computere, tablets og smartphones ikke indbefattet af ordningen, hvilket producenterne af indhold mener, at de skal være.Hvis ordningen kommer til at omfatte disse computer-enheder, kan der forventes en prisstigning på it-grejet, hvoraf pengene skal gå til indholdsproducenterne for tabte fortjenester som følge af kopiering.Senest ved en kompensationsdom i oktober 2016 i Østre Landsret fremhævede ophavsrettighedsorganisationen Copydan, at den nuværende blankmedieordning ikke er omfattende nok."Vi ved, at en stadig større del af privatkopiering sker på indbyggede medier, der ikke er omfattet af den danske blankmedieordning. Derfor er det på tide, at den danske ordning bliver moderniseret, så den passer til brugeradfærden i Danmark og den teknologiske virkelighed," lød det fra administrerende direktør for Copydan Plus, Jacob Graff Hedebrink, ved den lejlighed ifølge Copydans egen hjemmeside Jacob Graff Hedebrink pegede samtidigt på, at EU-Domstolen under den pågældende sag havde udtalt, at den danske blankmedieordning var i strid med EU-reglerne på området."Det giver ikke mening, at man skal betale en kompensation for et hukommelseskort, men ikke for en ekstern harddisk, når der kan kopieres på begge medier. Den tabte indtægt for en musiker er den samme, uafhængigt af om hendes musik kopieres på en MP3-afspiller eller en CD," lød det videre fra Jacob Graff Hedebrink.Han opfordrede i samme åndedrag Folketinget til at se på ordningen i den nærmeste fremtid. Den politiske håndtering af den potentielle kopieringsproblematik vender vi tilbage til.For på den anden side af slagmarken omkring afgifter på samtlige lagermedier inden for hjemmets fire vægge står it-brancheforeninger som IT-Branchen (ITB) og Branchen ForbrugerElektronik (BFE).De peger pudsigt nok også på, at ordningen er forældet - men af helt andre årsager end producenterne.Her lyder argumentet, at folk ikke længere downloader indhold, men streamer det i stedet, hvilket i givet fald vil overflødiggøre behovet for overhovedet at have en blankmedieordning.ITB fremhæver, at kunstnere naturligvis skal kompenseres for tabt fortjenester via lovlig kopiering, men stiller særdeles store spørgsmålstegn ved, om dette nu også reelt er tilfældet."Lad os starte med at finde ud af, om danskerne rent faktisk køber og downloader deres musik og film, hvorefter de så kopiere den til alle deres elektroniske enheder. Jeg tror nemlig, at adfærden er en helt anden," forklarer Birgitte Hass, administrerende direktør i ITB, i en pressemeddelelse Denne pragmatiske tilgang bakkes op af foreningen BFE, som finder flere tiltag i ordningen problematiske."Det er positivt, at politikerne beder om en markedsundersøgelse, men jeg kan være bekymret for, om der er mere fokus på at fastslå hvilke enheder, der kan bruges til privatkopiering fremfor, om det overhovedet finder sted på elektroniske enheder," lyder det fra BFE-direktør Laila Kelp Rasmussen i en pressemeddelelse Hun advarer mod, at der vil blive indført vilde taxameter-modeller, der kan sende prisen på it-udstyr mod skyerne i takt med, at moderne it-enheder får større og større harddiske.Eksempelvis fremhæver BFE, at kan svenske forbrugere i dag skal betale op mod 1.000 svenske kroner (780 danske kroner) i afgift for en iPhone 7 med 256 gigabyte lager."Jeg vil især gerne advare mod, at man ender med en gigabyte-model, som på ingen tid får afgiften til at eksplodere på grund af den hastige teknologiske udvikling. Og det er jo temmelig absurd, hvis forbrugerne skal betale skyhøje afgifter for en adfærd, de ikke har," forklarer Laila Kelp Rasmussen.Igennem årene har der været politikerpip fra både den såkaldte røde og blå fløj om blankmedieordningen, hvilket dog aldrig har nået forsiderne af de store aviser.Senest har eksempelvis Liberal Alliance i foråret 2016 foreslået en afskaffelse af ordningen ved partiets formand Anders Samuelsen, politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll og Mette Bock som forslagsstillere til daværende kulturminister Bertel Haarder (V).Når nu diskussionen om blankmedieordningen blusser op igen, er Mette Bock kommet med i regeringen som kulturminister, og dermed er hun ansvarlig for en afklaring af ordningen.Computerworld har spurgt Kulturministeriet, om den nuværende minister stadig står på mål for sin holdning om at få afskaffet ordningen. Det har dog inden for redaktionens deadline desværre ikke været muligt at få en kommentar fra ministeriet på dette spørgsmål.Computerworld erfarer dog, at Kulturministeriet er ved at nedsætte et udvalg med blandt andet ITB, Rettighedsalliancen og en række embedsfolk.Dette udvalg skal i løbet af 2017 tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt et på nuværende ukendt beløb fra dine pc- og smartphone-indkøb skal gå til kunstnere, som du potentielt kopierer fra.