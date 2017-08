Mit eventyr med bitcoins: Sådan endte jeg med at betale 2.300 kroner for en pizza

Et tur i bitcoin-land kan hurtigt udvikle sig som en tur til det vilde vesten. Der er hurtige penge at tjene, men også masser af faldgruber. Her er min historie.

Jeg valgte at købe takeaway-mad for mine bitcoins. Havde jeg valgt at beholde dem, havde jeg i dag haft for 14.000 kroner bitcoins.

For tre år siden fik jeg en ide: Hvad nu hvis jeg kunne leve en uge udelukkende med bitcoins og efterfølgende skrive en artikel om det?Før jeg indså, hvor dårlig en ide det var, havde jeg allerede investeret 1.500 kroner i 0,6 bitcoins via en dansk bitcoin-udbyder.Jeg vidste ikke meget om bitcoins, men det gik dog hurtigt op for mig, at diæten i sådan en uge langt fra ville være anbefalesesværdig.Den vil komme til at bestå af pizzaer og drinks fra en beværtning i det indre København.For dengang - som i dag - var det sparsomt med steder, hvor du kunne bruge dine bitcoins.En enkelt bar i det indre København tog mod bitcoins. Det samme gjorde takeaway-portalen Hungry, og angiveligt fandtes der også et Bitcoin-venligt hotel på Lolland.Artiklen blev derfor aldrig til noget, og i stedet brugte jeg i løbet af det følgende år en del af min bitcoin-beholdning på indisk takeway-mad og tømmermænds-pizzaer fra Hungry.dk.Ja, jeg havde faktisk glemt alt om min beskedne bitcoin-beholdning, indtil en kollega tidligere på året skrev en artikel om bitcoin-kursens himmelflugt.Tager vi et kig på, hvordan bitcoin-kursen har udviklet sig siden crypto-valutaen blev lanceret, er himmelflugt knap nok en dækkende beskrivelse. Kursudviklingen har ganske enkelt været høj-eksplosiv.Da kursen var på sit laveste i 2010, kunne du købe en enkelt bitcoin for knap 20 øre. I skrivende stund koster én bitcoin 22.000 kroner.I dag står det således også klart, at det er nogle særdeles dyre tømmermænds-pizzaer, jeg i sin tid investerede i. Eksempelvis kan jeg se, at jeg så sent som i maj 2015 betalte 0,105 bitcoin for et måltid via Hungry.I skrivende stund kan 0,105 veksles til 2.300 danske kroner.Som de store kursudsving antyder, er bitcoin-land et kaotisk og ureguleret sted, og vi ved, at bitcoins ofte bliver brugt af lyssky personer.Det er ganske enkelt det vilde vesten.Eksempelvis er det den fortrukne valuta for ransomware-banditter, og i skrivende stund overvejer den amerikanske tv- og streamingtjenesten HBO om den skal udbetale 250.000 dollar i bitcoins til hackere, der har stjålet manuskripter til kommende afsnit af den populære tv-serier Game of Thrones.Samtidig har der floreret historier om danskere, der har ønsket at sælge bitcoins ved at mødes fysisk med folk, men som i stedet er blevet overfaldet og forsøgt røvet.Lige nu sidder jeg tilbage med 0,29 bitcoins, der er knap 6.400 kroner værd, og jeg skal nu afgøre, hvad jeg skal bruge dem til.Den høje bitcoin-kurs burde antyde, at valutaen oplever en stigende popularitet. Men det ser sjovt nok ikke ud til at afspejle sig i antallet af steder, hvor du kan bruge valutaen.Ligesom for tre år siden er der ikke mange steder, hvor jeg kan bruge min beholdning. Og eftersom sommerferien har sat sit tydelige præg på kampvægten, kommer de denne gang ikke til at gå til pizzaer.Tilbage sidder jeg med indtrykket af, at bitcoins ikke er en valuta for almindelige mennesker, men snarere henvender sig til entusiaster og spekulanter.Derfor vil jeg nu undersøge, hvordan min bitcoin-beholdning kan veksles til almindelige danske kroner. Det er dog angiveligt ikke helt så simpelt, som det er at købe dem.Hvor kan jeg bruge mine bitcoins? Giv dit bud i debatfeltet herunder.