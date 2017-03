Den danske taxibranche jubler over Uber-lukning - men betyder det nu, at al innovationen stopper?

Interview: Den danske taxibranche lover, at der vil komme endnu mere innovation i fremtiden, og advarer samtidig Uber-lignende tjenester mod at angribe det danske marked.

Stemningen er høj i den danske taxibranche, efter at Uber tidligere i dag meddelte, at tjenesten lukker for sin danske forretning."Vi er selvfølgelig glade for, at Uber efter to et halvt år indser, at den danske taxilovgivning også gælder for dem, og jeg kan ikke afvise, at vi også skåler i et glas ‘gåsevin' til frokosten," siger Trine Wollenberg, der er direktør for Dansk Taxi Råd.Hos Dansk Taxi Råd er det forventningen, at Ubers farvel til det danske marked vil betyde, at de københavnske taxachauffører vil få mere travlt i de kommende måneder."Vi tror på, at en stor del af de kunder, som Uber har stjålet fra taxibranchen, nu vil komme tilbage og rette op på den faldende omsætning, som branchen har oplevet.""Vi frygter ikke nye tjenester, så længe de følger taxilovgivningen. Det, der er vigtigt for os, er, at alle spillerne på markedet spiller efter samme vilkår.""Uber har nu i to og et halvt år forsøgt at udfordre taxilovgivningen, og det har de ikke haft held med. Tværtimod efterlader de nu en lang række chauffører, der har fået bødestraf og i nogle tilfælde konfiskeret deres nummerplader. Jeg tror og håber, at det gør indtryk på lignende tjeneste, der overvejer at gå ind på det danske marked.""Den gamle taxilov har indtil nu været en spændetrøje, der har begrænset muligheden for innovation. ""Det, tror vi på, ændrer sig nu, hvor der kommer en ny taxilov, der giver taxivognmænd fri etableringsret og mulighed for at lave app-baserede bestillingskontorer. De muligheder håber vi så sandelig, at taxibranchen griber.""Det er der ingen grund til at frygte. Taxibranchen er klar over, at liberaliseringerne i den nye taxilov betyder, at selvom Uber nu forsvinder så bliver konkurrencen mellem taxiselskaberne hårdere.""Jeg tror ikke, at branchen vil have et problem med sådan et samarbejde, hvis der ellers ligger en god forretningsmodel bag. ""Taxivognmændene er helt almindelige forretningsmænd- og kvinder og de skeler til hvem, der kan tilbyde dem den bedste løsning, og vi ved at Uber har en velfungerende app."