Danske iværksættere har udviklet et virtuelt laboratorium - nu har de fået 65 millioner

Mads Tvillinggaard Bonde og Michael Bodekær Jensen har udviklet et virtuelt laboratorium, der bruges på universiteter over hele verden. Nu har de fået en kapitaltilførelse på 10 millioner dollar fra et stort internationalt ventureselskab.

Her ses Michael Bodekær Jensen demonstrere Labsters løsning.

Labster har udviklet et virtuelt laboratorium.

65 millioner kroner.Så mange penge vil der i den kommende tid rulle ind på kontoen hos det danske startup Labster, der netop har fået sin første store kapitaltilførelse. En såkaldt series a-investering.Labster er stiftet af danske Mads Tvillinggaard Bonde og Michael Bodekær Jensen, der sammen har udviklet et virtual reality-baseret læringsværktøj, der bruges af studerende på gymnasier og højere læreanstalter.Den britiske kapitalfond Balderton Capital, er hovedinvestor i kapitalrunden, men den nordiske venturefond Northzone samt iværksætteren David Helgason, medstifter af den danske iværksætter-succes Unity Technologies, har også deltaget i kapitalrunden.“De seneste år har vi brugt rigtig mange penge på forskning og udvikling, men nu er vi på det stadie, hvor vi skal have værktøjet ud til folk. Pengene skal derfor i høj grad investeres i salg og marketing,” siger Mads Tvillinggaard Bonde, stifter af Labster, til Computerworld.Labsters værktøj giver studerende adgang til et virtuelt laboratorium, hvor de kan forske og udføre forsøg i omgivelser, der er realistiske.Værktøjet sælges direkte til uddannelsesinstitutioner i hele verden, der betaler en årlig licens for at anvende Labster.Labster oplyser ikke sin omsætning, men ifølge Mads Tvillinggaard Bonde bliver Labster i dag anvendt af uddannelsesinstitutioner i store dele af verden. Her i blandt også de fleste danske universiteter.“Derudover samarbejder vi allerede i dag med nogle af de bedste universiteter i hele verden. Her i blandt MIT, “ siger han.Mads Tvillinggaard Bonde har selv en baggrund i forskningsverden, hvor han har en PhD i bioteknologi, og han har læst på både Danmark Tekniske Universitet (DTU) samt Harvard Medical School i USA.“Vores mål er at gøre undervisningen bedre og de studerende mere motiverede,” siger han.Han forklarer, at det især var opholdet på Harvard Medical School, der synliggjorde behovet for bedre digitale læringsværktøjer.“Da jeg kom til USA og så, at de selv på Harvard havde samme udfordringer, som vi har herhjemme var det ret åbenlyst for mig, at det var et område, hvor der var ‘room for improvement,” siger han.En antagelse der tilsyneladende også deles i venture-kapital-miljøet, hvor der ifølge Mads Tvillinggaard Bonde var stor interesse for at få lov at investere i Labster.“Interessen var ganske enkelt kæmpe stor, og vi kunne vælge mellem fem tilbud fra anerkendte investorer. Valget faldt på de investorer, som vi tror på, at vi bedst kan arbejde sammen med og som har de bedste forudsætninger for at hjælpe os videre til det næste stadie,” siger han.Den ene af investorerne, David Helgason, har fungeret som en rådgiver for Labster gennem knap to år.“David Helgason har en enorm erfaring fra Unity, hvor han har været med til at bygge en kæmpe virksomhed med over 1.000 ansatte, og det er naturligvis noget, som vi kan lære af. Samtidig anvender vi også selv Unity, og det gjorde vi også før, at vi lærte ham at kende,” siger Mads Tvillinggaard Bonde.Labster har hovedkvarter i København, og virksomheden har i dag 70 ansatte.