TDC er i fuld gang med at teste 5G i Danmark: Det kan du vente dig af 5G

Billeder: TDC.

5G ligger endnu et par år ude i fremtiden for danskerne, men TDC er allerede i fuld gang med at teste mulighederne med 5G.

"Svartider er ufatteligt vigtige i forhold til fremtidens mobilteknologier, og det er måske der, at 5G kommer til at gøre den største forskel, fordi vi kan begynde at kigge på nogle nye applikationer."

Der testes hos TDC ...

"Det betyder, at vi kan definere forskellige profiler til de mange forskellige devices, alt efter om du har en enhed, der har brug for høje hastigheder, om det er enhed, hvor lang batterilevetid er vital, eller om det er oppetider, der er vigtigst."

... og der måles.

"Noget af det, der hører til omkring 5G, er de ultrahøje hastigheder, de mange devices og en sikker og tilgængelig forbindelse, der gør, at vi er always on."

"Ved at virtualisere 'mobil-coren', så kan vi kan bruge vores ressourcer på den bedst mulige måde."



Langt bedre understøttelse af mange internet of things-enheder på mobilnettet, gigabit-hastigheder og langt mindre latency.Det er nogle af de konkrete gevinster, det kommende 5G vil give danske mobilbrugere, når netværket bliver en realitet nogle år ude i fremtiden.Allerede nu er landet største teleselskab, TDC, i fuld gang med at teste mulighederne med 5G og de relaterede teknologier.Det fortæller Christian Kloch, der er Ph. D. og technology manager i TDC."Vi kigger meget på, hvad ønskerne til 5G er, og hvad det er, vi kan med vores nuværende mobilnetværk. De to ting linkes sammen," siger han til Computerworld."Noget af det, der hører til omkring 5G, er de ultrahøje hastigheder, de mange devices og en sikker og tilgængelig forbindelse, der gør, at vi er always on."TDC har allerede testet såkaldt NarrowBand IoT (NB-IoT) i København ved hovedbanegården og i Tivoli.Det er en standard, der er udviklet til at understøtte internet of things på mobilnetværk."Det er en form for pre-5G-standard. Vi har haft brug for en teknologi, der kan sikre den lange rækkevidde og den lange batterilevetid," fortæller Christian Kloch."Vi forsøger meget at teste end-to-end. Vi har gjort en del af vores mobilnetværk klar til at understøtte NarrowBand IoT, og så har vi sammen med nogle device-producenter og chipset-leverandører fået lavet nogle devices, der er NarrowBand IoT-enablede, som vi også tester.""Så kan vi modtage information på de her devices, som vi kan sende ind til en applikationsserver, der kan arbejde med de data.""Man kan sige, at vi sådan set har løst den del med de mange devices via NarrowBand IoT - selvom der selvfølgelig vil komme endnu flere devices med den internet of things-bølge, der nu ruller.""Men så er der den anden del, der handler om hastighed og kapacitet.""Ved hovedbanegården i København har vi målt 1,1 gigabit per sekund.""Hastigheden vil blive endnu højere, fordi vi får mere båndbredde til rådighed, men det handler grundlæggende om, at nettet stiller kapacitet til rådighed, så brugerne kan gøre, hvad de vil."Et konkret eksempel på det er, at vi i fremtiden kommer til at opleve færre problemer ved koncerter, når mange brugere på samme tid vil uploade videoer i 4K-opløsning via mobilnetværket.Samtidig tester TDC især også, hvordan latency vil kunne forbedres med 5G."Svartider er ufatteligt vigtige i forhold til fremtidens mobilteknologier, og det er måske der, at 5G kommer til at gøre den største forskel, fordi vi kan begynde at kigge på nogle nye applikationer."Christian Kloch nævner som et konkret eksempel, at man skal kunne fjernstyre maskiner over mobilnettet, hvor der ikke må være forsinkelser, når man navigerer."Men det handler også om, at når vi kan begynde at sige, at der er al den kapacitet til rådighed, man kan drømme om, begynder folk også at tænke i nye applikationer og nye scenarier," siger Christian Kloch.Han nævner samtidig, at der fra operatørens side også opstår nye muligheder med 5G, fordi man begynder at arbejde langt mere med netværksvirtualisering og softwaredefinerede netværk.Center for Tele under Energistyrelsen oplyser til Computerworld, at det forventes, at der skal afholdes en auktion over 5G-licenser inden udgangen af 2018.Der er tale om en teknologineutral licens, oplyser Energistyrelsen samtidig."Dermed er det op til selskaberne at vurdere, om frekvenserne skal benyttes til 5G, eller om andre tjenester er mere relevante at bruge frekvenserne til."Og Energistyrelsen oplyser videre om de kokrete frekvenser:"Det er forventningen på baggrund af internationale drøftelser, at 700 MHz- 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene vil være de frekvensbånd, hvor de nye 5G-tjenester introduceres, idet det på EU-Niveau og på globalt niveau i ITU er besluttet, at frekvenserne skal bruges til samme formål."