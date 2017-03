Fiberbredbånd boomer: For få år siden ringede alle alarmklokker - nu skovler danske fiberselskaber kunder ind

ComputerViews: For ikke ret mange år siden tvivlede mange på, om de danske fiberinvesteringer nogensinde ville give pote. Nu skovler fiberselskaberne kunder ind.

De danske fiberinvesteringer har alle dage været en kontroversiel affære med både tilhængere og kritikere.Der skal ikke meget til for at kunne se de teknologiske argumenter for fiberbredbånd i de danske hjem og virksomheder.Lynhurtig down- og upstream samt lav latency er trods alt ikke at kimse ad i en tid med stadig mere bredbåndshungrende applikationer.Nej, det er business casen, der har skabt heftige diskussioner gennem årene.For der er blevet investeret et tocifret milliardbeløb i at grave fiber ned i den danske muld, og længe så det faktisk ud til, at fiberselskaberne ville bukke under, hvis der ikke kom mere fart på kundetilgangen.Krisetegnene var eksempelvis tydelige, da MidtVest Bredbånd i 2009 gik konkurs , eller da ComX, efter i en årrække at have kæmpet med at få økonomien til at hænge sammen, blev slugt af TDC i 2013 Over de seneste år har den danske fiberfortælling dog ændret karakter.Nu er kundetilgangen pludselig imponerende - og regnskaberne hos flere selskaber viser også særdeles potisitive takter.Den seneste opgørelse fra Energistyrelsen over antallet af fiberbredbånds-abonnementer i Danmark viser, at vi i første halvår 2016 nåede op på over 484.000 abonnementer.Det er en stigning på 15,4 procent i forhold til første halvår 2015, men udviklingen bliver dog især interessant, hvis vi kigger på fiberbredbånd over en 10-årig periode.Går vi tilbage til første halvår 2007 - allerede dengang var der også investeret milliarder i at grave fiber ned - var der ifølge Energistyrelsen kun lige knap 43.000 abonnementer til fiberbredbånd i Danmark.Det betyder, at antallet af abonnementer er mere end 11-doblet på 10 år.Det hører med til det billede, at antallet af bredbåndsabonnementer generelt er steget markant over de seneste 10 år i Danmark, men hvor kobber (xDSL) er gået tilbage i antallet af abonnementer, er fiber steget.Netop på grund af den massive vækst i antallet af fiberkunder begynder flere danske fiberselskaber nu at kunne se de økonomiske gevinster.Nianet kunne eksempelvis fredag fremlægge sit hidtil bedste årsregnskab.Nianets omsætning steg i 2016 til næsten 345 millioner kroner fra 297 millioner i 2015. EBITDA-resultatet steg samtidig med 44 procent i forhold til året før til nu 101 millioner kroner.Det afspejler sig også i årets resultat efter skat, der lander på et plus på 18,5 millioner kroner."Fremgangen skyldes markant kundefremgang på mere end 50 procent i forhold til året før og en meget effektiv drift," skriver Nianets administrerende direktør, Rasmus Helmich.Også GlobalConnect har netop fremlagt årsregnskab for 2016 - og også her er der tale om det bedste regnskab i virksomhedens historie.GlobalConnect-gruppen fik i 2016 en omsætning 607 millioner kroner 537 millioner året før, mens EBITDA steg til 230 millioner fra 205 millioner året før. Resultatet efter skat landede på 38 millioner kroner.Både hos Nianet og GlobalConnect er der tale om virksomheder med meget andet end fiber på hylderne - eksempelvis datacentre, cloud-løsninger, outsourcing og it-sikkerhed.Men fiber er stadig omdrejningspunktet for det hele, hvilket også bekræftes ved, at GlobalConnect kan meddele, at selskabet også i 2016 investerede i infrastrukturen, så selskabets fibernet nu er på 15.000 km.For nylig kunne SE - der står bag en samlet fiberinvestering på syv milliarder kroner - meddele i Computerworld, at fiberkunde nummer 100.000 nu var i hus.Læs mere om det her I den forbindelse spurgte vi også SE-direktør Niels Duedahl, hvornår de syv milliarder, der er investeret over 15 år, begynder at give et plus for virksomheden?"Indtil nu har vi jagtet vores EBITDA, altså driftsresultatet på fiber. Vores fiberselskab har det godt. Vi har en voldsomt stigende driftsindtjening i fiberselskabet, fordi vores penetration stiger og stiger," sagde Niels Duedahl."På EBITDA-niveau er vi nu i nogle hundrede millioner i plus, men med afskrivningerne vil det måske tage fem år endnu, før vi er i plus. Det er naturen i en langsigtet investering," fortalte Niels Duedahl videre.Det danske marked for fiber har i de senere år også været præget af konsolidering.Der har været flere fusioner og opkøb, mens nye spillere også har meldt sig på banen.Det gælder eksempelvis Hiper og Gigabit.dk, der blandt andet anvender den fiber, som TDC overtog med købet af Dongs fibernet for et trecifret millionbeløb i 2009.Alt i alt er det fortællingen om et marked, der er modnet betragteligt over de seneste år, og hvor både kundetilgangen og de økonomiske resultater hos flere af selskaberne nu for alvor arter sig.Man kan stadig pege på flere udfordringer:Eksempelvis er et centralt spørgsmål, hvornår de mange milliarder, der er investeret i at etablere fiberinfrastrukturen, vil være tjent ind igen, så der reelt er tale om overskudsforretninger?De trådløse 5G-netværk er også for alvor begyndt at røre på sig, og det bliver interessant at se, hvordan de trådløse bredbåndsforbindelser i det hele taget kommer til at påvirke de kablede fiberforbindelser i årene frem?