Det betyder begreberne: Her er forklaringen på de vigtigste smartphone-teknologier

3G, "Ren Android", Launcher, AMOLED. Der findes så mange udtryk, begreber og funktioner i en smartphone, at det kan virke uoverskueligt. Til helt almindelige smartphone-brugere har vi her produceret en liste, så alle er med på de mest almindeligt brugte begreber.

Qualcomms seneste Snapdragon-processor.

Huawei Mate 9 Pro har et Kirin 960-chipsæt indbygget, der gør telefonen til en af de hurtigste på markedet.

MicroSD

Samsungs S7 er en af de telefoner, der er udstyret med en SuperAMOLED-skærm.Foto: Morten Sahl Madsen

3.840 × 2.160 pixels. 4K-filer er meget store, og fylder derfor meget på din smartphones, og hvis du ikke har et 4K-fjernsyn eller vil redigere i filerne, er der ikke meget fidus i at filme i 4K-opløsning.



USB C er på vej til at blive den nye standard på ikke kun smartphones, men også på computere og tablets. Her ser du porten på en OnePlus 3T. Foto: Morten Sahl Madsen

Kontaktløse kort benytter NFC-teknologien til at betale uden pinkode, men der sidder også en NFC-chip i de fleste dyrere smartphones.

Smartphones har overtaget pc'ernes klassiske rolle som vores primære, daglige computer, og det kan være svært at følge med i en tid, hvor der lanceres nye teknologier og nye funktioner hver eneste måned.Derfor har vi samlet en liste med korte forklaringer på mange af de mest gængse smartphone-begreber, som du kan støde ind og derfor bør kende til.Nogle giver måske sig selv, imens andre kan gøre dit næste smartphone-køb lettere.Skriv endelig i kommentarfeltet, hvis der er et begreb, vi har glemt.3G er en netværksteknologi, der gør det muligt for enheder med et tilknyttet SIM-kort at få adgang til internettet med højere hastigheder end de tidligere netværk, 2G og Edge.Godt og vel samtlige smartphones - selv de allerbilligste - har 3G-support i dag. Du kan kun udnytte 3G, hvis der er dækning fra din teleudbyder.4G er den nyeste standard inden for netværksteknologi, som de fleste nyere smartphones understøtter.Hvis du har 4G-dækning på en 4G-telefon, kan du opleve downloadhastigheder på op imod 300 mbps.LTE betegnes som "ægte 4G" og står for Long Term Evolution. Står der derfor LTE ved dit signalsymbol på din smartphone, er du på det mest optimale netværk.5G er det næste store skridt inden for netværksstandarder.Store netværksgiganter som Ericsson og Huawei diskuterer stadig, hvordan standarden skal udformes, men når det lykkes at have 5G i en smartphone, vil du opleve hastigheder på op imod 1 gigabit per sekund.5G spåes også til at blive nøglen til udbredelsen af blandt andet føreløse biler og andre internetforbundne enheder.VoLTE står for Voice-over-LTE og er en standard inden for samtaler sendt over LTE-netværket. Resultatet er en samtalekvalitet på et meget højt niveau.Mbps står for megabit per sekund og er en målestok for hastigheden på en internetforbindelse.Android er det mest populære styresystem i verden og er udviklet af Google. Smartphone-producenter som Samsung, HTC, Sony og Huawei har udstyret deres smartphones med Android, der alle har adgang til Googles tjenester som Androids app-butik og Google Maps.Apple benytter sit eget system kaldet iOS. Android-apps og iOS-apps kan ikke fungere på tværs af systemerne. Derfor findes der apps, som kun findes på iOS og ikke på Android og omvendt.Android udkommer i en ny version hvert år. Den nyeste version udkom i oktober og hedder Android 7.0 Nougat. Hver eneste version har et versionsnummer samt et navn inspireret fra slik- og dessertverdenen.Den foregående og stadig mest udbredte version hed Lollipop. Versionen før den hed KitKat.Når producenterne vælger Android, kan de omdanne softwaren til deres egen smag. Det resulterer i, at Android-systemet har forskelligt udseende og funktioner alt efter producent, selvom det er det samme underliggende Androidsystem."Ren" Android er en software-version, hvor producenten kun har pillet i mindre grad ved Android. Nokias nye smartphones samt Motorolas Moto-telefoner er nogle af de mest kendte produkter, som kører en "ren" Android. Det samme er Googles egen Pixel-telefon.Fordelen er, at systemet ofte føles hurtigere og reagerer hurtigere uden ekstra animationer og grafik, og at systemet ofte modtager de seneste opdateringer hurtigere end det er tilfældet med de smartphones, som kører på en modificeret udgave af Android.En launcher er en app til Android-telefoner, som ændrer store dele af den grafiske brugerflade, hvor du har alle dine apps (pendanten til en PC's "skrivebord").Hvis du bliver træt af din Android-telefons udseende, kan du nemt og gratis installere en launcher. De mest anbefalelsesværdige er Nova Launcher, Apex Launcher og Action Launcher. De forskellige launchers kan kræve lidt tilvænningstid.Smartphones kan opdeles i forskellige kategorier, og termen flagskibsmodel benyttes om hver producents absolut bedste smartphone. Det er Apples iPhone, Samsungs Galaxy S-serie, LG's G-serie, HTC's One-serie og Huaweis Mate-serie for at nævne et par stykker.Det er de smartphones, som har den bedste hardware, men som samtidig også ofte har den højeste pris.De fleste anmeldere og tech-journalister, og dermed også anmeldelser, opdeler smartphones i tre til fire kategorier:De billigste og skrabede smartphones, ofte med dårlige kameraer og sløv hardware, men som samtidig ofte koster under 1.000 kroner.Billige smartphones i bedre kvalitet og hardware end "low-end", men som også har en lidt højere pris mellem 1.000 kroner og 3.000 kroner.Der findes i dag mange gode smartphones i dette segment, hvis du ikke har det store krav til multitasking og kamera-kvalitet.: Smartphones med en god hardware, udmærket kamera og ofte flotte designs, og til en højere pris end før. Telefonen har flere funktioner indbygget end de fleste billigere smartphones.De absolut bedste smartphones, men som samtidig også ofte er meget dyre. De fleste førnævnte flagskibstelefoner ligger i denne kategori, og de dyreste smartphones kan koste helt op til 8.000 kroner.Smartphones har en indbygget processor, der ofte enten har to, fire eller otte kerner. Flere kerner betyder ikke nødvendigvis en hurtigere smartphone, men vil ofte betyde, at den har flere evner til at multitaske samt bedre kan spare på batteriet.SoC eller System On a Chip er den rigtige betegnelse for det, som de fleste blot kalder en mobilprocessor.I en SoC sidder både CPU, GPU, diverse 3G/4G-modems, bluetooth, WiFi-modem, sensorer og billedebehandlingschip. I bund og grund er en SoC din smartphones computer.Et par eksempler er Qualcomm Snapdragon 821 (Google Pixel), Apple A10 Fusion (iPhone 7) og Kirin 960 (Huawei Mate 9 Pro).Smartphones kommer med et begrænset antal gigabyte til apps, musik, billeder og videoer. En iPhone 7 kommer med enten 32, 128 eller 256 gigabyte lagerplads, og hvis du først har købt en model med 32 gigabyte lagerplads, er der ikke mulighed for at få mere plads uden at købe en ny telefon.På mange Android-telefoner er der plads til et microSD-kort til at udvide mængden af lagerplads. Alt efter hvor ny telefonen er, kan telefonen understøtte MicroSD-kort helt op til 256 GB.At købe et MicroSD-kort er en nem og billig måde at udvide lagerpladsen på din Android-telefon, hvis telefonen har plads til et MicroSD-kort. De fleste 64GB-kort koster helt ned til 200 kroner stykket.En cloud-tjeneste er en opbevaringstjeneste, hvor du sender dine data, billeder, film eller dokumenter til en server hos en udbyder.Eksempelvis er Apples iCloud en cloud-tjeneste, hvor du - hvis du vælger det - sender dine billeder, film og kontakter til Apples datacenter, hvor selskabet beskytter dine filer.Der findes mange tjenester, der ofte tilbyder et par gigabyte gratis og herefter tager et månedligt beløb for mere plads.Google Docs, Google Fotos, iCloud, Microsoft OneDrive, Dropbox og Box er blot nogle få af det store udvalg. Det er en god ide at gemme dine billeder i en backup i en cloud-tjeneste.På den måde er du sikker på stadig at have dine familiebilleder, hvis din telefon går i stykker eller bliver stjålet.For nogle er smartphones og ikke mindst smartphone-systemer en religion. "Fandroids" og iSheeps kaldes indædte tilhængere af Android og iOS-systemerne, og som med al anden religion bliver diskussioner om styresystemer hurtigt meget... passionerede.Hvis du møder en fanboy er et godt råd at smile, nikke og bakke langsomt ud af samtalen om, hvorfor Android eller iOS er det arveste lort.Du må desuden ikke fodre dem efter midnat eller smide dem i vand.SuperAMOLED er en skærmteknologi, som specifikt Samsung benytter i sine smartphones. Det er en videreudvikling af AMOLED-teknologien, som du også ser i smartphones fra andre producenter, heriblandt OnePlus.En af fordelene ved SuperAMOLED er, at touch-laget er integreret i display-laget af skærmen, hvilket giver rigtig gode betragtningsvinkler.Desuden kan SuperAMOLED sammen med AMOLED og OLED-skærme styre, tænde og slukke hver enkel pixel. Det giver meget mørke sorte farver og en potentiel besparelse på strømniveauet.Den mest benyttede skærmteknologi er LCD (liquid crystal display), som findes i mange forskellige former. iPhonen benytter blandt andet en IPS LCD-skærm.FullHD, Full HD, FHD eller 1080p er navnet på en standard for opløsninger, heriblandt skærmopløsninger. 1080p/FHD har en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels og er i dag de facto standarden for, hvad man kalder en flot og skarp skærm.Skærme med en lavere opløsning kan se grynede og uskarpe ud, men det kommer an på skærmstørrelsen, der måles i tommer. Det er derfor man benytter begrebet PPI til at måle skarpheden. Læs om PPI længere nede.Når du filmer video med din smartphone, filmer du højst sandsynlig med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels. Ældre telefoner filmer dog ofte kun med 30 billeder i sekundet, hvilket giver et lidt sløvt billede og kommer til at se lidt "fjernsynsagtigt ud".Nyere smartphones som iPhone 6, 6S, 7 og de fleste nyere Android-telefoner kan filme med 60 billeder i sekundet (fps = frames per second), hvilket giver dine vidoer et meget mere ægte udtryk. Videofilerne fylder mere end filer med 30fps, men det er de ekstra megabyte værd.QHD eller QuadHD er et fælles navn for en opløsning omkring 1.440 x 2.560 pixels. Derfor kaldes skærmopløsningen også 1440p.De fleste dyrere Android-enheder i dag benytter QHD-opløsning. Den højere opløsning har størst effekt ved afspilning af film eller fremvisningen af billeder i en højere opløsning end fullHD.4K er navnet for en opløsningsstandard, der benyttes i forbindelse med optagelse af video i meget høj opløsning.De fleste nyere smartphones kan filme i 4K-opløsning, der ligger påPPI står for Pixel per Inch (Pixel per tomme), og er en betegnelse for hvor tæt pixels sidder på din smartphone-skærm. Jo flere pixels per tomme, jo skarpere er skærmen, og jo flottere billede får du.Vær dog opmærksom på, at efter en PPI på 300, vil flere pixels ikke have den store visuelle effekt, da du skal have telefonen helt op til øjnene for at se forskellen.USB C er et nyt type stik, som du vil komme til at se i langt de fleste nye smartphones fremover.Det har cirka den samme størrelse som det tidligere benyttede MicroUSB, men er lettere at sætte i telefonen, og der loves langt hurtigere dataoverførsler og opladningstider. Næsten alle smartphone-producenter i dag benytter enten USB C eller MicroUSB.Kun Apple benytter sit eget stik til sine smartphones kaldet Lightning.NFC står for Near Field Communication og er en teknologi til at overføre data på meget korte afstande. Det benyttes hovedsageligt til at overføre data mellem to telefoner eller til enkelt at forbinde et bluetooth-produkt til din smartphone.NFC benyttes også i Danmark til at betale med Mobile Pay på dertilhørende terminaler eller i de nye kontaktløse Dankort.Når du tager et billede, står der fra tid til anden HDR i bunden. HDR står for High Dynamic Range og fungerer ved at tage flere billeder hurtigt efter hinanden - dette sker automatisk - ved forskellige eksponeringer, hvorefter billedet samles til et. Resultatet er et mere farvekorrekt billede.Phablet var et udtryk for store smartphones såsom Samsungs Note-telefoner, men eftersom størrelsen på smartphones er vokset de seneste år er udtrykket udvandet.Widgets er små apps, der kan tilgås direkte fra din startskærm på Android-telefoner. Et godt eksempel er din Android-telefons digitale ur, eller et afspiller-felt til Spotify.Også iOS har nu Widgets placeret på en dedikeret side til venstre for dine ikoner.