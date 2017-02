Dorte Toft: Er Donald Trump virkelig for moderat? Det mener kendt tech-milliardær

Klumme: Den nye præsidents støtte, Peter Thiel, vil forsøge at få gennemført, hvad der må være den våde drøm for enhver i partiet Liberal Alliance. Thiel, som blev styrtende rig på PayPal og står bag big data-succesen Palantir, er central for Trump, ligesom milliardæren Robert Mercer og den kloge ballademager Steve Bannon.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Du skal gøre dig umage, når du skal tiltrække it-folk Det er afgørende, at du formår at udforme en god jobannonce, når du skal gøre din virksomhed attraktiv over for potentielle it-kandidater. | Læs mere

Peter Thiel var ved Donald Trumps side, da cheferne fra Silicon Valleys største selskaber mødtes med Trump og flere af hans familiemedlemmer kort tid efter præsidentvalget var afgjort. (Klip fra New York Times, foto: Albin Lohr-Jones)

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Geniale hjerner, gysser og big data har ændret verden støttet af galpende svinehunde og Wikileaks.Deres frontperson er en Donald Trump med sit abnorme behov for beundring og abnorme had til kritikere og fakta, der går ham imod.De geniale og de foragtende spillede virtuost på både ham og vælgerne, og manden selv er et shownummer udi overtrædelse af alle spilleregler.Nej. Heller ikke jeg kan afholde mig fra at kommentere Trump og den ændrede verden, og det er tæt på, at jeg forbander de gange, jeg har efterlyst større engagement i samfundsudviklingen fra folk med forstand på teknologi, for de har i den grad været inde over det amerikanske valg.Techmilliardæren Peter Thiel, der åbent bekender sin manglende tro på demokrati, er en vigtig mand bag og foran Trump.Han donerede 1,25 millioner dollar, altså 10,5 millioner kroner, til Trumps valgkampagne, og var med i ledelsen af Trumps transition-team, der forberedte overtagelsen af præsidentposten.På selve tech-området er Thiel imod, hvad der kaldes netneutralitet.Det er en regulering af bredbåndsområdet, vedtaget af telemyndigheden FCC i 2015, som blandt andet skal sikre, at markedskræfter ikke kan ændre på de principper, som internettet bygger på, nemlig lige behandling af trafikken, ingen diskrimination.Thiel kan allerede nu, i lighed med tele- og kabeltv-giganterne, fryde sig over meldinger om, at der arbejdes hårdt på afmonteringen af den vedtagne netneutralitet.Nu gælder det for Peter Thiel et andet område, og hvad der skal ske der, kan påvirke både Novo Nordisks og Lundbecks fremtid.Thiel, der har været kritisk over for den langsommelige godkendelsesproces af ny medicin, benyttes af Trump til at se på, hvorledes den amerikanske pharma-industri får produkter hurtigere på markedet.Det vil blandt andet indebære en stækkelse af de regler for godkendelse, som myndigheden, FDA, står for.Alligevel frygter Peter Thiel ifølge New York Times , at Trump slet ikke vil gå langt nok i sine bestræbelser for at give markedet friere tøjler.Thiel synes som politiker på lægterne at være endnu mere ultraliberal end den danske pendant, Saxo Bank-millionæren Lars Seier Christensen, der i både Berlingske og Børsen glæder sig over valget af Trump.Thiel har blandt andet investeret i samfund , som er etableret på havet, og som er løsrevet fra stater og lovgivning.En anden slags techmilliardær, Robert Mercer, er mindre kendt herhjemme, men han donerede endnu flere millioner dollar til Trumps kampagne end Thiel og har i mange år været en af de største bidragsydere til republikanske politikere.Robert Mercer er desuden investoren bag netmediet Breitbart News , kendt som lejrbålet for hvide vrede mænd, den såkaldte alt-right bevægelse.Den beskæftiger sig flittigt med angreb på farvede, kvinder, jøder og demokrater. Homoseksuelle er dog fredet, måske påvirket af, at nok den mest verbale muslim- og feministhadende homo, Milo Yiannopoulos, er i kredsen og har en hær af følgere.I ledelsen af Breitbart News gennem mange år sås Steve Bannon, der har fået skabt en kæmpesucces.Under Trump-valgkampen klikkede flere sig ind på Breitbart News end på CNN, Fox News og The New York Times hver især.Klikstatistikker svarer nogenlunde til, at "1.000 fluer kan ikke tage fejl", så Bannon kunne som kampagneleder for Trump udnytte den viden. Han er nu chefstrateg for præsidenten, tilmed med sæde i det nationale sikkerhedsråd.Bannon har tidligere udtalt , at han er "leninist", idet, han som Lenin går efter at få staten til at kollapse, så der er frit spil for at opbygge noget nyt på ruinerne.Han har selv fortalt, at det var Lenin-princippet, som han bidrog med til at gøre det såkaldte Tea Party og Sarah Palin til store magtfaktorer ved et tidligere valg.Der er ganske mange ligheder mellem disse mænd, Thiel, Mercer og Bannon.Alle er højtuddannede. Peter Thiel har filosofi og jura i baggagen fra Stanford, Robert Mercer har en ph.d. i datalogi, Steve Bannon en master i statssikkerhed og en MBA fra Harvard. Alle tre har arbejdet professionelt med børshandel, og det er Mercers hovedbeskæftigelse - at få penge til at yngle.Både Robert Mercer og Peter Thiel var oprindelig på Ted Cruz-holdet, men skiftede hest, da Trump tromlede Cruz.Mercer donerede desuden 15,5 millioner dollar til organisationen Make America Number 1 styret af hans datter. Den mere populære titel på organisationen er "Defeat Crooked Hillary PAC"Thiel støttede NumbersUS , der ønsker begrænset indvandring til USA.Jeg har især noteret mig, at de tre mænd har et usædvanligt stort engagement i big data.Begrebet dækker analyse af enorme mængder data fra mange kilder og i mange formater med formålet at få afdækket mønstre, tendenser og undtagelser.Analyserne kan også lede til, hvad der kan kaldes "little data" - såsom nøje identifikation af præferencer hos den enkelte vælger eller den enkelte forbruger.Thiel, der skabte sin første formue som medstifter af betalingstjenesten Paypal og tidlig investor i Facebook, er medstifter af big data-firmaet Palantir, der er et af de højest vurderede it-selskaber i verden.Palantirs analyseprodukt anses som "THE shit" i kampen mod terrorisme og købes dyrt af alskens regeringer, efterretningsvæsener og politistyrker, heriblandt den danske. Men Palantir har også et produkt, der kigger mere generelt på mønstre og profilering af mennesker.Robert Mercer er pengemanden bag et andet big data selskab, Cambridge Analytics , hvor Stephen Bannon sidder i bestyrelsen. Mercer, der er tidligere IBM'er, står selv i spidsen for en højtpræsterende hedge fond, Renaissance Technologies, hvor optimal udnyttelse af teknologi og analyser er opskriften på successen.Britiske Cambridge Analytics ses krediteret i medier for at have sikret Trump sejren, ligeså sejren for Brexit-fløjen i Storbritannien. Der går også rygter om, at Cambridge Analytics får en rolle i den franske valgkamp med Marine Le Pen som kunden.Analytikerfirmaet profileres via data fra Facebook og andre sociale medier, data fra kreditbureauer og mange andre med store persondatamængder. Den valgpropaganda, som kunderne spreder gratis via SoMe, tilpasses efter, hvad 'little data' fortæller om den enkeltes profil.I relation til Trump-valget bestod de målrettede reklamer på tv og på internettet af Trumps populære løfter og tilsmudsning af Hillary Clinton ud fra, hvad der netop ville forarge den konkrete vælger.Således blev de afro-amerikanske vælgere mindet om, at Clinton havde talt hårdt om sorte bandemedlemmer 20 år tidligere.Metoderne kan du læse mere om her. Fejlfri var markedsføringen ikke, hvilket også blev beskrevet af en russisk klummeskriver hos Bloomberg, som mener, at big datas betydning ved valget er overvurderet. Måske.Men når oveni lægges Breitbart News og dens hær af vrede hvide mænd, der angriber flittigt på nettet og spreder løgne, så rykker det.Også når kræfterne styrkes af blandt andre en effektiv Trump-fan i Østeuropa med et populært website fyldt med fake news.Wikileaks og Julian Assange havde desuden indflydelse på valgudfaldet, ikke mindst gennem deres bestræbelser på at få umuliggjort sejren for, hvad de anså og stadig anser for ærkefjenden, Hillary Clinton.De råbte konstant op om mails, suget ud fra Clintons private mailserver, sandsynligvis af russiske hackere, der har håndfodret Wikileaks.Den en gang så beundrede whistleblower-organisation har bebudet, at den også vil blande sig i det franske valg med hackede politikermails. Forhåbentlig får vi også denne gang at se, hvilke interessenter der har interesser i at påvirke valget og i hvilken retning.Summa summarum. Tech-kyndige folk og deres bagmænd, om stater eller rigmænd, samt data og internettet fik for alvor ændret verden.Det skete uden større benspænd, da mainstream-medier, der skulle have modvirket manipulationerne gennem tilstræbt objektiv og velprioriteret information, fulgte regler, der hører en anden tid til:Regler fra en demokratisk indstillede verden. Regler, der ikke kan tage højde for en politiker, der synes at lyve med samme lethed som han ånder, eller for hans team af løgnhalse og andre løgnhalse inden for og uden for USA.En svækket presse udgør i øvrigt et fælles punkt for Trump, Peter Thiel og Steve Bannon. Rigmanden Mercer har alene med finansieringen af Breitbart News markeret sin utilfredshed med medier, der udgør et filter.Trumps følgere bruger udtrykket Lügenpresse - løgnepresse - hvilket er en gammel kampmetode mod medier.Trump selv erklærer på tv , at han er i åben krig med medier, fordi journalister er "blandt de mest løgnagtige væsener på jorden".Han hamrer desuden løs på Twitter med "FAKE NEWS" om CNN og alle andre, der bringer nyheder, der ikke passer ham, nøjagtigt som en despot ville gøre.Bannon har offentligt kaldt mainstream medier for "opposition party". For nylig udtalte han også til New York Times, at medier nu bare skal holde deres kæft, lytte og lære.Peter Thiel har foreløbig knækket ét medie, Gawker, der er et sladdermedie, men som også ejede seriøse specialmedier.Thiel blev afsløret som pengemanden bag falmede kendissers sagsanlæg mod mediet ledsaget af høje erstatningskrav for krænkelse af privatlivets fred.Da den første af disse kendisser, Hulk Hogan, vandt sin sag og dermed fik en afgørelse med 140 millioner dollar i erstatning, måtte Gawker erklære sig konkurs Peter Thiel havde støttet Hogans sagsanlæg økonomisk med 10 millioner dollar, svarende til 70 millioner kroner, og altså forsøgt at holde sin støtte skjult.Gawker blev desuden udsat for, at annoncørerne blev tæppebanket med krav om, at de skulle ophøre med at annoncere på mediet.Om motivet for at få lukket Gawker udtalte Thiel, at journalisterne ikke respekterede privatlivets fred.Mediet gik en del år tidligere ud med oplysningen om, at Thiel er homoseksuel - noget, han ikke ønskede offentligt kendt, idet han frygtede det ville skade ham.I dag kalder han sig en stolt homoseksuel, og han påpeger, at han tidligere har støttet en organisation, der beskytter journalister. Han har respekt for seriøse medier.Næste nyhedsorganisation, som Trump-sfæren har problemer med, er netmediet Buzzfeed, der bragte en rapport om Trumps mange russiske forbindelse, udfærdiget af en tidligere ansat ved det britiske efterretningsvæsen.I materialet blev antydet, at russerne var i besiddelse af dybt kompromitterende materiale om den nyvalgte præsident i relation til seksuelle aktiviteter. http://www.vanityfair.com/news/2017/01/trump-russia-report-explained Foreløbig er Buzzfeed "kun" sagsøgt af en russer, nævnt i materialet, men Buzzfeed har med anden dækning provokeret Trump-inderkredsen, herunder Steve Bannon med omtale af hændelser, der tyder på hustruvold og den anti-semitisme, som også findes blandt de vrede, hvide mænd.